Maria ile Mustafa'nın başrolü Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve İntepe hayran bıraktı! Benzerliğin bu kadarı!

Maria ile Mustafa dizisinin Mustafa Candemir'i Hilmi Cem İntepe adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide gösterdiği başarılı performansla beğeni toplayan Hilmi Cem İntepe yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Maria ile Mustafa dizisiyle çıkış yakalayan genç oyuncunun özel hayatına ilişkin her detay hayranları tarafından mercek altına alınıyor. Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe son olarak ablası Merve İntepe ile gündeme oturdu. İki kardeşin birbiriyle olan benzerliği dikkat çekerken, Merve İntepe'nin güzelliğine parantez açıldı.