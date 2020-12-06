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Haberler Galeri Maria ile Mustafa'nın başrolü Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve İntepe hayran bıraktı! Benzerliğin bu kadarı!

Maria ile Mustafa'nın başrolü Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve İntepe hayran bıraktı! Benzerliğin bu kadarı!

Maria ile Mustafa dizisinin Mustafa Candemir'i Hilmi Cem İntepe adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide gösterdiği başarılı performansla beğeni toplayan Hilmi Cem İntepe yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Maria ile Mustafa dizisiyle çıkış yakalayan genç oyuncunun özel hayatına ilişkin her detay hayranları tarafından mercek altına alınıyor. Maria ile Mustafa'nın yıldızı Hilmi Cem İntepe son olarak ablası Merve İntepe ile gündeme oturdu. İki kardeşin birbiriyle olan benzerliği dikkat çekerken, Merve İntepe'nin güzelliğine parantez açıldı.

Giriş Tarihi: 06.12.2020 05:08 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 05:11
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Maria ile Mustafa'nın başrolü Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve İntepe hayran bıraktı! Benzerliğin bu kadarı!

Maria ile Mustafa dizisinin Mustafa'sı Hilmi Cem İntepe Pazar akşamlarının vazgeçilmezi oldu. Yakışıklı oyuncunun özel hayatına ilişkin her detay hayranları tarafından araştırılırken ablasıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maria ile Mustafa'nın başrolü Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve İntepe hayran bıraktı! Benzerliğin bu kadarı!

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve İntepe kendisine hayran bıraktı. İşte Hilmi Cem İntepe ve ablası Merve İntepe…

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Maria ile Mustafa'nın başrolü Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve İntepe hayran bıraktı! Benzerliğin bu kadarı!

EDİS

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Maria ile Mustafa'nın başrolü Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve İntepe hayran bıraktı! Benzerliğin bu kadarı!

EDİS VE KARDEŞİ

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Maria ile Mustafa'nın başrolü Hilmi Cem İntepe'nin ablası Merve İntepe hayran bıraktı! Benzerliğin bu kadarı!

İREM HELVACIOĞLU