Maria ile Mustafa’dan muhteşem final! Maria’dan müjdeli haber

Final bölümü ile ekrana gelecek olan Maria ile Mustafa'da Rüzgar'ın Nisan'a yapacağı sürpriz tüm aileyi yeniden bir araya toplayacaktır. Görkem'in elinden kurtulmaya çalışan Maria ise hayatını altüst edecek kötü sürprizle karşılaşır. Maria'nın Mustafa'ya vereceği mutlu haber ise çekirdek ailelerini mutlu bir maceraya sürükleyecektir. İşte Maria ile Mustafa'nın finalinde yaşanacaklar...