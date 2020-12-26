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Maria ile Mustafa’dan muhteşem final! Maria’dan müjdeli haber

Final bölümü ile ekrana gelecek olan Maria ile Mustafa'da Rüzgar'ın Nisan'a yapacağı sürpriz tüm aileyi yeniden bir araya toplayacaktır. Görkem'in elinden kurtulmaya çalışan Maria ise hayatını altüst edecek kötü sürprizle karşılaşır. Maria'nın Mustafa'ya vereceği mutlu haber ise çekirdek ailelerini mutlu bir maceraya sürükleyecektir. İşte Maria ile Mustafa'nın finalinde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 12:13
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Maria ile Mustafa’dan muhteşem final! Maria’dan müjdeli haber

Maria Görkem'in elinden kurtulmaya çalışırken hiç beklemediği bir şey olur. Maria'nın ve Mustafa'nın hayatını altüst edecek bu kötü sürpriz ne olacaktır?

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Maria ile Mustafa’dan muhteşem final! Maria’dan müjdeli haber

Şahin ailesini geri kazanmak için elinden geleni yapar ancak İclal hala çok kırgındır. İclal, Şahin'i affedecek midir?

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Maria ile Mustafa’dan muhteşem final! Maria’dan müjdeli haber

Rüzgar, Nisan'a aylar önce verdiği sözü tutmak için büyük bir yükün altına girer. Mustafa'nın da yardımlarıyla gerçekleşen bu sürpriz sadece Nisan'ı mutlu etmekle kalmaz, tüm aileyi bir araya toplar.

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Maria ile Mustafa’dan muhteşem final! Maria’dan müjdeli haber

Nadire'nin Nihat'tan aldığı mesaj, ikilinin yepyeni bir hayata başlamasının ilk adımı olur.

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Maria ile Mustafa’dan muhteşem final! Maria’dan müjdeli haber

Maria, Mustafa'ya müjdeli bir haber verir. Nihayet çekirdek ailelerini genişleten iki aşık birlikte yepyeni, mutlu bir maceraya başlarlar.