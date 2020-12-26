Kırmızı Oda’nın Boncuk’u Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Kırmızı Oda'daki Boncuk karakteriyle ekrana geri dönen Burcu Biricik, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla izleyicileri etkileyen Burcu Biricik, özel hayatıyla mercek altına alındı. Ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Burcu Biricik'in nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Burcu Biricik'in memleketi...