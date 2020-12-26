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Haberler Galeri Kırmızı Oda’nın Boncuk’u Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Kırmızı Oda’nın Boncuk’u Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Kırmızı Oda'daki Boncuk karakteriyle ekrana geri dönen Burcu Biricik, sosyal medyanın gündemine oturdu. Başarılı oyunculuğuyla izleyicileri etkileyen Burcu Biricik, özel hayatıyla mercek altına alındı. Ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Burcu Biricik'in nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Burcu Biricik'in memleketi...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:56 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 11:58
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Kırmızı Oda’nın Boncuk’u Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Kırmızı Oda'daki Boncuk karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik, oyunculuğuyla hayran bıraktı. Sosyal medyada mercek altına alınan Burcu Biricik'in memleketi merak konusu oldu. İşte Kırmızı Oda'nın yıldızı Burcu Biricik' ve birçok ünlü ismin memleketi…

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Kırmızı Oda’nın Boncuk’u Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Burak Deniz – İzmit

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Kırmızı Oda’nın Boncuk’u Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Alina Boz – Moskova, Rusya

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Kırmızı Oda’nın Boncuk’u Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Tolga Sarıtaş – Sivas

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Kırmızı Oda’nın Boncuk’u Burcu Biricik herkesi şaşırttı! Meğer o da…

Burak Özçivit – Gaziantep