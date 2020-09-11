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Haberler Galeri Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın ardından sürpriz aşka yelken açtı!

Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın ardından sürpriz aşka yelken açtı!

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkta ihanete uğrayan Defne Samyeli'nin Serdar Bilgili ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda Marmaris-Söğüt'te bir restoranda görüntülenen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili'nin samimiyeti 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' yorumlarına neden olmuştu. Çifte yakın bir kaynak, ikilinin gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirdiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.09.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 09:45
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Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın ardından sürpriz aşka yelken açtı!

Cem Yılmaz'la 1.5 yıllık ilişkisinde ihanete uğrayan Defne Samyeli'nin geçen ay Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın ardından sürpriz aşka yelken açtı!

Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Samyeli de, Bilgili de aşk haberleriyle ilgili bir yorum yapmayınca aşk haberi muallakta kalmıştı.

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Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın ardından sürpriz aşka yelken açtı!

Çifte yakın bir kaynaktan, çiçeği burnunda aşıkların gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirdiği öğrenildi.

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Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın ardından sürpriz aşka yelken açtı!

Önce Bozburun'da, ardından da Göcek'te baş başa tatil yapan aşıkların hafta sonu İstanbul'a döndüğü ortaya çıktı.

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Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın ardından sürpriz aşka yelken açtı!