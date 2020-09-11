Defne Samyeli Cem Yılmaz'ın ardından sürpriz aşka yelken açtı!

Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkta ihanete uğrayan Defne Samyeli'nin Serdar Bilgili ile yeni bir aşka yelken açtığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz haftalarda Marmaris-Söğüt'te bir restoranda görüntülenen Defne Samyeli ile Serdar Bilgili'nin samimiyeti 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' yorumlarına neden olmuştu. Çifte yakın bir kaynak, ikilinin gözlerden uzak olmak için Bilgili'nin teknesinde vakit geçirdiğini açıkladı.