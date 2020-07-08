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Maria ile Mustafa fırtına gibi geliyor! Çekimler başladı

Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa fırtına gibi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Maria ile Mustafa'nın okuma provalarının tamamlanmasının ardından son hazırlıklarını tamamlayan ekip sete çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı sette hazırlıkların tamamlanmasının ardından çekimler başladı.

Giriş Tarihi: 08.07.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 11:36
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Maria ile Mustafa fırtına gibi geliyor! Çekimler başladı

Atv ekranlarının merakla beklenen yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın çekimlerine başlandı. Kapadokya Ürgüp'te çekilecek olan Atv ekranlarının iddialı dizisi "Maria ile Mustafa"nın ekibi son hazırlıklarını tamamlayarak sete çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maria ile Mustafa fırtına gibi geliyor! Çekimler başladı

Pandemi döneminde başladıkları hazırlık sürecini online provalarla sürdüren oyuncular, set öncesi koronavirüs testi yaptırarak Kapadokya'ya gittiler. Çekimler, pandemi sebebiyle dizi için özel hazırlanan izole mekanlarda gerçekleşecek.

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Maria ile Mustafa fırtına gibi geliyor! Çekimler başladı

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

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Maria ile Mustafa fırtına gibi geliyor! Çekimler başladı

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

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Maria ile Mustafa fırtına gibi geliyor! Çekimler başladı

Yabancı bir kızla, Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu olan "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.