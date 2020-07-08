ANA SAYFA
Maria ile Mustafa fırtına gibi geliyor! Çekimler başladı
Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa fırtına gibi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen Maria ile Mustafa'nın okuma provalarının tamamlanmasının ardından son hazırlıklarını tamamlayan ekip sete çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle sıkı tedbirlerin alındığı sette hazırlıkların tamamlanmasının ardından çekimler başladı.
Giriş Tarihi: 08.07.2020 11:35 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 11:36
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6