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Haberler Galeri Deniz Bulutsuz’dan Ozan Güven için ‘tutuklansın’ talebi! Delilleri karartma şüphesi…

Deniz Bulutsuz’dan Ozan Güven için ‘tutuklansın’ talebi! Delilleri karartma şüphesi…

Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden oyuncu Ozan Güven hakkında mahkemeden 2 ay uzaklaştırma kararı çıkmış, karara itiraz eden Güven ise asıl şiddete maruz kalan tarafın kendisi olduğunu belirtmişti. Ozan Güven'in çıkışı sonrası bir kez daha harekete geçen Bulutsuz, mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bulutsuz'un avukatı, Güven'in tutuklanması için dilekçe vereceklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 08.07.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 09:39
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Deniz Bulutsuz’dan Ozan Güven için ‘tutuklansın’ talebi! Delilleri karartma şüphesi…

Yaklaşık 6 aylık ilişkileri olaylı şekilde sona eren Ozan Güven ve Deniz Bulutsuz arasında sular durulmuyor.

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Deniz Bulutsuz’dan Ozan Güven için ‘tutuklansın’ talebi! Delilleri karartma şüphesi…

Bulutsuz, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Güven hakkında suç duyurusunda bulunmuş ve 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ozan Güven, avukatı aracılığıyla uzaklaştırma kararına itiraz etti.

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Deniz Bulutsuz’dan Ozan Güven için ‘tutuklansın’ talebi! Delilleri karartma şüphesi…

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan itiraz dilekçesinde iddiaların tümünün gerçeğe aykırı olduğu, asıl şiddete maruz kalan tarafın Ozan Güven olduğu öne sürüldü.

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Deniz Bulutsuz’dan Ozan Güven için ‘tutuklansın’ talebi! Delilleri karartma şüphesi…

DELİLLERİ KARARTMA İHTİMALİ

Deniz Bulutsuz'un avukatı ise mahkemenin bu itirazı ciddiye almayacağına inandığını söyledi. Avukat, tutuklama talebiyle yeniden mahkemeye başvurmaya hazırlandıklarını da açıkladı.

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Deniz Bulutsuz’dan Ozan Güven için ‘tutuklansın’ talebi! Delilleri karartma şüphesi…

Avukat, "Ortada böylesine bir darp ve suçun işlendiğine dair ciddi bir şüphe varken, bu itirazın savcılık ve aile mahkemesi tarafından ciddiye alınmayacağına eminim. Biz de delilleri karartma ihtimali olması nedeniyle tutuklanma talebinde bulunacağız. Buna ilişkin dilekçemizi belgeleriyle beraber sunacağız. Hazırlığını yapıyoruz." dedi.