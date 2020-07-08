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Deniz Bulutsuz’dan Ozan Güven için ‘tutuklansın’ talebi! Delilleri karartma şüphesi…
Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbeden oyuncu Ozan Güven hakkında mahkemeden 2 ay uzaklaştırma kararı çıkmış, karara itiraz eden Güven ise asıl şiddete maruz kalan tarafın kendisi olduğunu belirtmişti. Ozan Güven'in çıkışı sonrası bir kez daha harekete geçen Bulutsuz, mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor. Bulutsuz'un avukatı, Güven'in tutuklanması için dilekçe vereceklerini açıkladı.
Giriş Tarihi: 08.07.2020 09:37 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 09:39
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