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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Karan’ı öpücüklere boğdu
Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'la bu sezona damga vuran Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le birlikte yaz sezonunu açtı. Kuruluş Osman'ın sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Özçivit ailesi, günlerini çocukları Karan'la birlikte Bodrum'daki lüks evlerinde geçirmeye başladı. Bol bol havuz keyfi yapan Burak Özçivit, oyunlar oynadığı Karan'ı öpmelere doyamadı.
Giriş Tarihi: 08.07.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:16
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