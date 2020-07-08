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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Karan’ı öpücüklere boğdu

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Karan’ı öpücüklere boğdu

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'la bu sezona damga vuran Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen'le birlikte yaz sezonunu açtı. Kuruluş Osman'ın sezon finali yapmasının ardından tatile çıkan Özçivit ailesi, günlerini çocukları Karan'la birlikte Bodrum'daki lüks evlerinde geçirmeye başladı. Bol bol havuz keyfi yapan Burak Özçivit, oyunlar oynadığı Karan'ı öpmelere doyamadı.

Giriş Tarihi: 08.07.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 12:16
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Karan’ı öpücüklere boğdu

Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la birlikte Bodrum'a gitti.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Karan’ı öpücüklere boğdu

Instagram'da 175 bin takipçiyle en popüler çocuk olan Karan, ikinci kez gittiği Bodrum'da babasıyla tatilin tadını doyasıya çıkardı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Karan’ı öpücüklere boğdu

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman' 24 Haziran'da sezon finali yaptı. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit de sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıktı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Karan’ı öpücüklere boğdu

Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan güzel eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile soluğu Bodrum'da aldı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yaz sezonunu açtı! Karan’ı öpücüklere boğdu

Ünlü çift, önceki gün de Yalıkavak'ta bulunan ultra lüks evlerinde objektiflere takıldı. Burak Özçivit havuz başında oğlu Karan ile oyun oynarken onu öpücüklere boğdu...