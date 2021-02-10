Maraşlı’nın yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz’un pozları sosyal medyayı salladı!

Atv'de yayınlanan Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Deniz ve Alina Boz, Şamdan Plus dergisi için kameralar karşısına geçti. Aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı salladı.