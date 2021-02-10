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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı’nın yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz’un pozları sosyal medyayı salladı! Maraşlı’nın yıldızları Burak Deniz ve Alina Boz’un pozları sosyal medyayı salladı!
Atv'de yayınlanan Maraşlı dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Deniz ve Alina Boz, Şamdan Plus dergisi için kameralar karşısına geçti. Aralarındaki uyumla izleyicileri ekran başına kilitleyen Burak Deniz ve Alina Boz'un pozları sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 10.02.2021 13:54 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 14:14
Maraşlı dizisinin başrol oyuncuları Burak Deniz ve Alina Boz, Şamdan Plus dergisi için çok özel pozlar verdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dizi, ilginç hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlerken Deniz ve Boz arasındaki uyum hayranlarından tam not aldı. Şimdi de ünlü oyuncuların bu uyumu ekranlardan dergi kapaklarına taşındı.
14 Şubat için Şamdan Plus dergisine poz veren ikilinin pozları sosyal medyanın ve magazinin gündemine oturdu. Özellikle Alina Boz'un genç hayranları yayınlanan fotoğraflar üzerinden sevgi mesajlarını iletti.
Dergi çekimlerinde Maraşlı dizisindeki rollerinden tamamen farklı olan ikilinin bu halleri büyük ilgi gördü ve binlerce paylaşım yapıldı.
Yurt dışında da geniş bir hayran kitlesi bulunan Alina Boz ve Burak Deniz ikilisi twitter'da TT olmayı başardı.