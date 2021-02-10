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12 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Kapıcılar Kralı'nda Mahir’in ortağı olan Sevda Ferdağ’ın son hali şaşırttı! Kapıcılar Kralı'nda Mahir’in ortağı olan Sevda Ferdağ’ın son hali şaşırttı!
Yeşilçam'ın efsane oyuncuları arasında yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü canlandırdığı Kapıcılar Kralı'nda Mahir'in suç ortağını canlandıran Sevda Ferdağ, yıllar sonra ortaya çıktı. Şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun paylaşımıyla ortaya çıkan Ferdağ'ın son hali hayranlarını üzdü.
Giriş Tarihi: 10.02.2021 13:32 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 13:34
Kemal Sunal'ın başrol oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filminde, 'Mahir'in ortağı rolünde oynayan Sevda Ferdağ'ın son haliyle şaşırttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 77 yaşında olan usta oyuncu, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı.
Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferdağ, seksenli yılların sonlarında modacılık da yaptı fakat pek uzun sürmedi. 1990'larda 'Gizli Yüz' ve 'Ağır Roman' gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise 'Aşkın Dağlarda Gezer', 'Berivan' ve 'Yaprak Dökümü' gibi televizyon dizilerinde rol aldı.
Son olarak 2011 yılında Kenan Ece, Melih Ekener, Müşfik Kenter ile birlikte 'Bul Beni' adlı sinema filminde oynayan Ferdağ, yakın bir zamanda yeni bir projede olacağının ipuçlarını vermişti ancak usta oyuncudan ses çıkmadı.
Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu ile bir araya gelen Sevda Ferdağ, son görüntüsüyle hayranlarını üzdü. Müftüoğlu, usta sanatçıyla fotoğrafını, "Bir efsaneyle fotoğraf çektirdim müthiş bir zeka ve öyle tatlı ki..." notuyla paylaştı.