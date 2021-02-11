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Meryem Uzerli herkesten saklamıştı! İşte sevgilisi…

Bir süredir Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, kısa bir süre önce ikinci bebeğini kucağına almıştı. Amerikalı sevgilisinden bebek dünyaya getiren Uzerli, kızının babasının kim olduğunu sır gibi saklıyordu. Uzerli'nin bugüne kadar hiç fotoğraf paylaşmadığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin gizemli sevgilisi...

Giriş Tarihi: 11.02.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021 15:11
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Meryem Uzerli herkesten saklamıştı! İşte sevgilisi…

Pandemiden önce Almanya'ya giden ve uzun süredir orada yaşayan Meryem Uzerli, geçtiğimiz ay ikinci kez anne oldu.

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Meryem Uzerli herkesten saklamıştı! İşte sevgilisi…

Amerikalı sevgilisinden bir bebek dünyaya getiren Uzerli, bugüne kadar kızının babasını sır gibi saklıyordu.

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Meryem Uzerli herkesten saklamıştı! İşte sevgilisi…

Meryem Uzerli kızının babasını 29 Mayıs 2019'da 'MuPortrait' adlı hesabında paylaştığı ortaya çıktı. Uzerli sevgilisinin deşifre olmasıyla hesabı hemen kapattı.

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Meryem Uzerli herkesten saklamıştı! İşte sevgilisi…

İşte Meryem Uzerli'nin herkesten sakladığı sevgilisi…

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Meryem Uzerli herkesten saklamıştı! İşte sevgilisi…

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