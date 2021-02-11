Meryem Uzerli herkesten saklamıştı! İşte sevgilisi…

Bir süredir Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, kısa bir süre önce ikinci bebeğini kucağına almıştı. Amerikalı sevgilisinden bebek dünyaya getiren Uzerli, kızının babasının kim olduğunu sır gibi saklıyordu. Uzerli'nin bugüne kadar hiç fotoğraf paylaşmadığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin gizemli sevgilisi...