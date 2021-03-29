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Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Necati rolüyle herkese terk köşe yapan Serhat Kılıç, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Kılıç, özel hayatıyla da izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Serhat Kılıç'ı mercek altına alanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Maraşlı'nın Necati'si Serhat Kılıç ve birçok ünlü ismin memleketi...

Giriş Tarihi: 29.03.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 17:59
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Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Maraşlı'da canlandırdığı Necati rolüyle adından söz ettiren Serhat Kılıç memleketiyle merak konusu oldu. İşte Serhat Kılıç ve birçok ünlü ismin memleketi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Müge Anlı – İstanbul

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Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Pınar Altuğ – İstanbul

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Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Akın Akınözü – Ankara

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Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Ebru Şahin – İstanbul