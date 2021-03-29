Maraşlı’nın Necati’si Serhat Kılıç herkesi şaşırttı! Bakın aslen nereli çıktı

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da canlandırdığı Necati rolüyle herkese terk köşe yapan Serhat Kılıç, tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Kılıç, özel hayatıyla da izleyiciler tarafından araştırma konusu oldu. Serhat Kılıç'ı mercek altına alanlar aslen nereli olduğunu merak etti. İşte Maraşlı'nın Necati'si Serhat Kılıç ve birçok ünlü ismin memleketi...