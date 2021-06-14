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Haberler Galeri ‘Müge Anlı beni bulamaz’ demişti! Müjdeli haber canlı yayında geldi

‘Müge Anlı beni bulamaz’ demişti! Müjdeli haber canlı yayında geldi

Henüz 17 yaşında olan Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran'da evinden kaçtı. Günlerdir kızlarından hiçbir haber alamaya aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. "Müge Anlı beni bulamaz" diyen genç kız, Anlı'nın araştırmaları sonucunda bulundu. Bugünkü canlı yayında genç kızın bulunduğunu açıklayan başarılı sunucu, "Hani bulamazdım. Nasıl buldum ama cadı" diyerek genç kıza takıldı.

Giriş Tarihi: 14.06.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 16:24
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‘Müge Anlı beni bulamaz’ demişti! Müjdeli haber canlı yayında geldi

İstanbul Bakırköy'de yaşayan 17 yaşındaki Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran'da sırra kadem bastı. Paniğe kapılan ailesi ise Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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‘Müge Anlı beni bulamaz’ demişti! Müjdeli haber canlı yayında geldi

GÜZELLİK MERKEZİNDE KAYBOLDU

Kızlarının bulunması için yardım çağrısı yapan aile, Işıl Naz'ın güzellik merkezinde kaybolduğunu anlattı.

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‘Müge Anlı beni bulamaz’ demişti! Müjdeli haber canlı yayında geldi

Bunun üzerine Müge Anlı ve ekibi, 17 yaşındaki genç kızı bulmak için düğmeye bastı.

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‘Müge Anlı beni bulamaz’ demişti! Müjdeli haber canlı yayında geldi

MÜJDELİ HABER GELDİ

Müjdeli haber ise bugün alındı. Başarılı sunucu Müge Anlı, canlı yayında kayıp kızın bulunduğunu açıkladı.

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‘Müge Anlı beni bulamaz’ demişti! Müjdeli haber canlı yayında geldi

Anlı, stüdyoya gelen genç kıza, "Şu anda karşımda duruyor. 'Müge Anlı beni bulamaz' demişti. Nasıl buldum ama. Cadı neredesin sen. Kız kaçılır mı evden. Ben bu yaşımda bile annemle bir yere giderim" dedi.