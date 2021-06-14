14 Haziran 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
‘Müge Anlı beni bulamaz’ demişti! Müjdeli haber canlı yayında geldi
Henüz 17 yaşında olan Işıl Naz Hoşbay, 9 Haziran'da evinden kaçtı. Günlerdir kızlarından hiçbir haber alamaya aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. "Müge Anlı beni bulamaz" diyen genç kız, Anlı'nın araştırmaları sonucunda bulundu. Bugünkü canlı yayında genç kızın bulunduğunu açıklayan başarılı sunucu, "Hani bulamazdım. Nasıl buldum ama cadı" diyerek genç kıza takıldı.
Giriş Tarihi: 14.06.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 14.06.2021 16:24
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7