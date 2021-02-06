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06 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Maraşlı’nın hayatı tehlikede! Savaş kimi kullanacak?
Maraşlı'nın yeni bölümünde, Savaş ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldürmekle tehdit eder. Ozan'ın peşine düşen Maraşlı, onu sorgulamak için dağ başında bir kulübe ayarlar. Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir. Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? İşte Maraşlı'nın beşinci bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 06.02.2021 13:48
Mahur, Maraşlı ile birlikte arkadaşı Kemal'in sergisine gider. Kemal, Mahur'u bir sanatsever ile tanıştırır. Kemal'in tanıştırdığı kişi Maraşlı ve Mahur için gergin dakikaların başlangıcıdır. Maraşlı ve Mahur sergide kiminle tanışacaklar?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mahur, annesiyle ilgili ne öğrenecek?
Duruşma günü gelmiştir. Savaş, eğer Mahur ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldüreceğini söyler. Mahur ifadesini değiştirecek mi? Savaş tutuklanacak mı?
İlhan, Ozan'ı arar, Maraşlı konuşmaları duyar. Ozan'ın nerede olduğunu öğrenmiş olur.
Maraşlı, Nevzat'a bir kulübe ayarlatır. Ozan'ı alıp kulübede sorgulamayı planlamaktadır. Maraşlı'nın Ozan'la ilgili planı nedir?
Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir. Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak?