Maraşlı’nın hayatı tehlikede! Savaş kimi kullanacak?

Maraşlı'nın yeni bölümünde, Savaş ifadesini geri çekmezse Mahur'u öldürmekle tehdit eder. Ozan'ın peşine düşen Maraşlı, onu sorgulamak için dağ başında bir kulübe ayarlar. Savaş bir anlaşma yapmak ister. Bu anlaşma ile artık Maraşlı'nın hayatı tehlikedir. Savaş, planında başarılı olmak için kimi kullanacak? İşte Maraşlı'nın beşinci bölümünde yaşanacaklar...