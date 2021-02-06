Buse Varol ile Alişan kızları dünyaya geldi! İşte ilk fotoğrafı

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol ikinci bebeklerini kucağına aldı. Bugün sabah saatlerinde hastaneye yatan Buse Varol, doğuma gidişini ve hastane odasından kızına kavuşacağı anları adım adım paylaştı. Alişan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kızlarının doğduğu haberini verdi. 'Geldi babasının aşkı geldi şükür.' notunu yazan Alişan kızının ilk fotoğrafını paylaştı. İşte Alişan'ın o paylaşımı...