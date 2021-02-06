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Buse Varol ile Alişan kızları dünyaya geldi! İşte ilk fotoğrafı

Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol ikinci bebeklerini kucağına aldı. Bugün sabah saatlerinde hastaneye yatan Buse Varol, doğuma gidişini ve hastane odasından kızına kavuşacağı anları adım adım paylaştı. Alişan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kızlarının doğduğu haberini verdi. 'Geldi babasının aşkı geldi şükür.' notunu yazan Alişan kızının ilk fotoğrafını paylaştı. İşte Alişan'ın o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 06.02.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2021 13:19
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Buse Varol ile Alişan kızları dünyaya geldi! İşte ilk fotoğrafı

Ünlü şarkıcı Alişan ikinci kez baba oldu. Alişan, kızı Eliz'in fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak "Geldi babasının aşkı geldi çok şükür" notunu düştü

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Buse Varol ile Alişan kızları dünyaya geldi! İşte ilk fotoğrafı

Alişan-Buse Varol çiftinin ikinci çocukları Eliz bu sabah dünyaya geldi.

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Buse Varol ile Alişan kızları dünyaya geldi! İşte ilk fotoğrafı

Alişan, "Geldi babasının aşkı geldi çok şükür" notuyla müjdeli haberi sosyal medya hesabından verdi.

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Buse Varol ile Alişan kızları dünyaya geldi! İşte ilk fotoğrafı

Alişan ve eşi Buse Varol, kızlara Eliz'e kavuşmak için saatleri adım adım paylaştı.

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Buse Varol ile Alişan kızları dünyaya geldi! İşte ilk fotoğrafı

Buse Varol, doğuma saatler kala takipçilerine sosyal medyadan seslenmeyi ihmal etmedi.