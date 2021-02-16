Maraşlı’da savaş başlıyor! Sırlar gün yüzüne çıkıyor

Maraşı'nın 6. bölümünde; Aziz Türel'in karanlık geçmişi Maraşlı'nın Aziz'in kasasından aldığı videoyla ortaya çıktı. Mahur'un annesinin her şeyi itiraf ettiği kayda ulaşan Maraşlı; Aziz Türel'in, eski ortağı Ömer'in katili olduğunu öğrendi. Mahur'un annesinin, hayatı boyunca Ömer'i sevdiğini itiraf ettiği videoda, Aziz Türel'in yaptığı kirli işleri anlatması izleyenleri şoke etti. Maraşlı, videoyu Mahur'a izletecek mi?

