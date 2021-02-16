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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Maraşlı’da savaş başlıyor! Sırlar gün yüzüne çıkıyor
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın dün akşam yayınlanan yeni bölümünde nefesler tutuldu. Maraşlı'nın Aziz'in kasasından aldığı videoyla tüm sırlar ortaya çıktı. Ozan'ı kullanarak Türel Holding'e sızan Savaş'ın söz sahibi olması ilerleyen bölümlerde dengelerin değişeceğinin sinyalini verdi. Maraşlı, Mahur ve Zeliş'in katıldığı kermesi adamlarıyla basan Savaş, Zeliş'in de kabusu oldu. İşte Maraşlı'nın dün akşam yayınlanan bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 16.02.2021 13:06 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 13:06
Maraşı'nın 6. bölümünde; Aziz Türel'in karanlık geçmişi Maraşlı'nın Aziz'in kasasından aldığı videoyla ortaya çıktı. Mahur'un annesinin her şeyi itiraf ettiği kayda ulaşan Maraşlı; Aziz Türel'in, eski ortağı Ömer'in katili olduğunu öğrendi. Mahur'un annesinin, hayatı boyunca Ömer'i sevdiğini itiraf ettiği videoda, Aziz Türel'in yaptığı kirli işleri anlatması izleyenleri şoke etti. Maraşlı, videoyu Mahur'a izletecek mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR TÜREL HOLDİNG'İN YENİ SAHİBİ SAVAŞ OLDU!
Dizinin şoke eden gelişmelerinden biri de Savaş'ın Ozan'ı kullanarak Türel Holding'e ortak olması oldu. Türel Holding'te Savaş'ın söz sahibi olması ilerleyen bölümlerde dengelerin değişeceğinin sinyalini verdi.
SAVAŞ BAŞLADI!
Maraşlı'nın hain saldırıda vurulan kızının faillerinin peşinde olduğunu öğrenen Savaş, dizinin final sahnesinde en acımasız adımını attı. Maraşlı, Mahur ve Zeliş'in katıldığı kermesi adamlarıyla basan Savaş, Zeliş'in kabusu oldu.
Bölümde ayrıca Savaş'ın öğrendiği bilgileri gizli kapılar ardından kime aktardığı büyük merak konusu oldu.
SOSYAL MEDYA MARAŞLI'YI SEVDİ!
Yayınlanan bölümüyle sosyal medyada yine gündem olan dizide, Maraşlı'nın altıncı bölüm etiketi #DoğruYoldasın bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi! #DoğruYoldasın ikinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.