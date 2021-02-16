Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Didem Façalı’sı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 6. sezonda Didem Façalı karakteriyle dahil olan Gizem Arıkan tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu, dizinin izleyenleri tarafından mercek altına alındı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Gizem Arıkan, makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte EDHO'nun güzel oyuncusu Gizem Arıkan'ın makyajsız hali...