16 Şubat 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Didem Façalı’sı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Didem Façalı’sı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 6. sezonda Didem Façalı karakteriyle dahil olan Gizem Arıkan tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu, dizinin izleyenleri tarafından mercek altına alındı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Gizem Arıkan, makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte EDHO'nun güzel oyuncusu Gizem Arıkan'ın makyajsız hali...

Giriş Tarihi: 16.02.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 15:42
  • 1
  • 115
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Didem Façalı’sı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı

Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Didem Façalı karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Gizem Arıkan, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Gizem Arıkan, makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı. Gizem Arıkan'ın makyajsız doğal hali…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 115
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Didem Façalı’sı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı

Neslihan Atagül

  • 3
  • 115
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Didem Façalı’sı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı

Neslihan Atagül

  • 4
  • 115
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Didem Façalı’sı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı

Neslihan Atagül

  • 5
  • 115
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Didem Façalı’sı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı

Tuba Büyüküstün