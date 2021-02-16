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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Didem Façalı’sı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Didem Façalı’sı Gizem Arıkan makyajsız haliyle hayran bıraktı
Atv'nin fenomen dizisi Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 6. sezonda Didem Façalı karakteriyle dahil olan Gizem Arıkan tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren oyuncu, dizinin izleyenleri tarafından mercek altına alındı. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Gizem Arıkan, makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı. İşte EDHO'nun güzel oyuncusu Gizem Arıkan'ın makyajsız hali...
Giriş Tarihi: 16.02.2021 15:41 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 15:42
Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da canlandırdığı Didem Façalı karakteriyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Gizem Arıkan, tüm dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Gizem Arıkan, makyajsız haliyle kendisine hayran bıraktı. Gizem Arıkan'ın makyajsız doğal hali…
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Neslihan Atagül
Neslihan Atagül
Neslihan Atagül
Tuba Büyüküstün