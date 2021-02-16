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16 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Malhun Hatun tüm dengeleri değiştiriyor! Osman Bey’in ölüm kalım savaşı Kuruluş Osman’da Malhun Hatun tüm dengeleri değiştiriyor! Osman Bey’in ölüm kalım savaşı
Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 46. bölümünde heyecan tavan yapacak. Osman Bey, obadan kaçırılan Bala Hatun ve emanetleri kurtarmaya çalışırken Malhun Hatun sürpriz desteğiyle Bizans saldırısını savuşturacak. İlk kez izleyici karşısına çıkacak olan Malhun Hatun tüm dengeleri altüst edecek. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 16.02.2021 12:01 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 12:02 TARGUN KAÇMAYI BAŞARIYOR
Peşinde olduğu emanetleri eline geçiren ve Bala, Hazal, Lena hatunlarla birlikte Dündar Bey'i esir alan Targun; Kayı Obası'ndan kaçmayı başarır. Nikola'nın tuzağına düşen ve Bamsı Bey'le birlikte ölüm kalım savaşı veren Osman Bey, Malhun Hatun'un sürpriz desteği ile Bizans saldırısını savuşturur.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Flatyos ve askerlerinin tuzağına düşen Savcı Bey ve oğlu Bayhoca ise son gücüyle direnmektedir.
MALHUN HATUN PLANLARI ALT ÜST EDİYOR
Türk kağanlarından gelen emanetlerin Targun'un eline geçmesi büyük şok yaratırken; Osman Bey emanetleri geri almak ve Bala Hatun başta olmak üzere tüm esirleri kurtarmak için zekice bir plan kurar. Malhun Hatun ve alplerinin desteği ise Nikola'nın planlarını değiştirmesine neden olacaktır.
NİKOLA'NIN YENİ PLANI NE OLACAK?
Malhun Hatun'un gelişi ve Osman Bey'e desteği dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, Bala Hatun'u ve esirleri kurtarmak için ne yapacak? Türk kağanlarının emanetlerini ele geçiren Targun, elindeki kozu nasıl kullanacak?
Planları sekteye uğrayan Nikola nasıl pozisyon alacak? Savcı Bey ve Bayhoca'nın akıbeti ne olacak? Dündar Bey'in planı başarıya ulaşacak mı? Göktuğ, Targun'a engel olabilecek mi?