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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla olay oldu! Herkesi şaşırttı

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümüyle izleyicilerden tam not alırken dizi oyuncular da sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda olan Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Kardeşlerim'deki Asiye karakteriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı...

Giriş Tarihi: 27.02.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 16:43
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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla olay oldu! Herkesi şaşırttı

Kardeşlerim dizisinde canlandırdığı Asiye karakteriyle adından söz ettiren Su Burcu Yazgı Coşkun, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun ve ünlü isimlerin yaşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla olay oldu! Herkesi şaşırttı

GÜLSİM ALİ İLHAN
18 Şubat 1995

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla olay oldu! Herkesi şaşırttı

ASLIHAN GÜNER
17 Aralık 1987

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla olay oldu! Herkesi şaşırttı

SİNEM KOBAL
14 Ağustos 1987

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Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla olay oldu! Herkesi şaşırttı

KENAN İMİRZALIOĞLU
18 Haziran 1974

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