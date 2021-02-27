Kardeşlerim’in Asiye’si Su Burcu Yazgı Coşkun yaşıyla olay oldu! Herkesi şaşırttı

Atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim ilk bölümüyle izleyicilerden tam not alırken dizi oyuncular da sosyal medyanın gündemine oturdu. Çocuk yaşlarından itibaren ekranlarda olan Su Burcu Yazgı Coşkun başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Kardeşlerim'deki Asiye karakteriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı merak konusu oldu. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşı...