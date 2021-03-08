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Maraşlı 9. bölüm canlı izle! | Maraşlı yeni bölüm canlı izle

9. yeni bölüm canlı izle! | ekranlarında yayınlanan başrollerini ve 'un paylaştığı Maraşlı, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Diziseverler tarafından tam puan alan Maraşlı dizisinde bu hafta, " ile birlikte dünyanın en güzel ismi de gitti" sözü dikkat çekiyor. Dizinin hayranları " izle" yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Maraşlı 9. bölüm canlı izleme adresi...

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Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Maraşlı 9. bölüm canlı izle! | Maraşlı yeni bölüm canlı izle

MARAŞLI'DA BU HAFTA

Maraşlı; Savaş'ın, İlhan'ı alıkoyduğunu duyar. Ozan'ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş'ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş'tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan'a yardım edecek mi? Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi? Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi? Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

MARAŞLI 9. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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