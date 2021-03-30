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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Masumlar Apartmanı ekrana damgasını vururken dizide Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ile yakaladığı uyumla da adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla hayran sayısını ikiye katlayan Sokullu sevgilisiyle de şaşırttı. İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere birçok ünlü ismin eş ve sevgilileri...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 10:20
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Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Masumlar Apartmanı dizisinde oynadığı Han karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturan Birkan Sokullu, özel hayatıyla da hayranlarının merak konusu oldu. Gösterdiği performansla adından söz ettiren Sokullu sevgilisiyle de şaşırttı.

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Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

İşte Birkan Sokullu olmak üzere birçok ünlü ismin eşi ve sevgilileri...

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Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

DAMLA SÖNMEZ

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Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

DAMLA SÖNMEZ VE SEVGİLİSİ USHAN ÇAKIR

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Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

DAMLA SÖNMEZ VE SEVGİLİSİ USHAN ÇAKIR