Masumlar Apartmanı dizisinin Han'ı Birkan Sokullu’nun sevgilisi bakın kim çıktı!

Masumlar Apartmanı ekrana damgasını vururken dizide Han karakterine hayat veren Birkan Sokullu sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ile yakaladığı uyumla da adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğu ve yakışıklılığıyla hayran sayısını ikiye katlayan Sokullu sevgilisiyle de şaşırttı. İşte başta Birkan Sokullu olmak üzere birçok ünlü ismin eş ve sevgilileri...