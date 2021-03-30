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30 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam'ı güzelliğiyle büyülemişti! Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı Yeşilçam'ı güzelliğiyle büyülemişti! Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında gösterilen Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı. 1963 yılında dünyaya gelen Türkl sinemasının unutulmaz filmi Şekerpare oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 30.03.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 13:16
Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Şekerpare'de başrol oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali sosyal medyayı salladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte başta Yaprak Özdemiroğlu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri.
Engin Akyürek
Engin Akyürek
Filiz Akın