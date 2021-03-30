30 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeşilçam'ı güzelliğiyle büyülemişti! Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ı güzelliğiyle büyülemişti! Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında gösterilen Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu yıllar sonra ortaya çıktı. 1963 yılında dünyaya gelen Türkl sinemasının unutulmaz filmi Şekerpare oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 30.03.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 13:16
  • 1
  • 94
Yeşilçam'ı güzelliğiyle büyülemişti! Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

Yeşilçam'ın efsane filmleri arasında yer alan Şekerpare'de başrol oyuncusu Yaprak Özdemiroğlu'nun son hali sosyal medyayı salladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 94
Yeşilçam'ı güzelliğiyle büyülemişti! Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

İşte başta Yaprak Özdemiroğlu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri.

  • 3
  • 94
Yeşilçam'ı güzelliğiyle büyülemişti! Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

Engin Akyürek

  • 4
  • 94
Yeşilçam'ı güzelliğiyle büyülemişti! Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

Engin Akyürek

  • 5
  • 94
Yeşilçam'ı güzelliğiyle büyülemişti! Şekerpare'nin yıldızı Yaprak Özdemiroğlu son haliyle şaşırttı

Filiz Akın