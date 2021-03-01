Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal bakın aslen nereli çıktı! Memleketi şaşırttı

Maraşlı kısa sürede fenomen haline gelirken dizi oyuncuları da gündeme oturdu. Maraşlı'da canlandırdığı Savaş karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Saygın Soysal, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizi sevenleri tarafından araştırılan Soysay'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin memleketi...