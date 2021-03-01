01 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal bakın aslen nereli çıktı! Memleketi şaşırttı

Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal bakın aslen nereli çıktı! Memleketi şaşırttı

Maraşlı kısa sürede fenomen haline gelirken dizi oyuncuları da gündeme oturdu. Maraşlı'da canlandırdığı Savaş karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Saygın Soysal, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizi sevenleri tarafından araştırılan Soysay'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin memleketi...

Giriş Tarihi: 01.03.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 14:52
  • 1
  • 71
Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal bakın aslen nereli çıktı! Memleketi şaşırttı

Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, gönülleri fethederken dizide Savaş karakterini canlandıran Saygın Soysal tüm dikkatleri üzerine çekti. Araştırma konusu olan Soysal'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin memleketi…


GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 71
Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal bakın aslen nereli çıktı! Memleketi şaşırttı

Burak Deniz – İzmit

  • 3
  • 71
Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal bakın aslen nereli çıktı! Memleketi şaşırttı

Alina Boz – Moskova, Rusya

  • 4
  • 71
Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal bakın aslen nereli çıktı! Memleketi şaşırttı

Pınar Deniz – Adana

  • 5
  • 71
Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal bakın aslen nereli çıktı! Memleketi şaşırttı

Kerem Bürsin – İstanbul

Untitled Document
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ