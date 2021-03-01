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01 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal bakın aslen nereli çıktı! Memleketi şaşırttı Maraşlı dizisinin Savaş'ı Saygın Soysal bakın aslen nereli çıktı! Memleketi şaşırttı
Maraşlı kısa sürede fenomen haline gelirken dizi oyuncuları da gündeme oturdu. Maraşlı'da canlandırdığı Savaş karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Saygın Soysal, başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bıraktı. Dizi sevenleri tarafından araştırılan Soysay'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin memleketi...
Giriş Tarihi: 01.03.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 01.03.2021 14:52
Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, gönülleri fethederken dizide Savaş karakterini canlandıran Saygın Soysal tüm dikkatleri üzerine çekti. Araştırma konusu olan Soysal'ın aslen nereli olduğu merak konusu oldu. İşte Saygın Soysal ve ünlülerin memleketi…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Burak Deniz – İzmit
Alina Boz – Moskova, Rusya
Pınar Deniz – Adana
Kerem Bürsin – İstanbul