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09 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner estetik harikası çıktı! Eski hali şoke etti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner, başarılı oyunculuğuyla televizyonun en çok konuşulan isimlerinden oldu. Kızıl saçlarıyla ve güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Aslıhan Güner, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla görenleri şoke etti. Güzel oyuncunun estetiksiz hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait o fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 09.01.2021 17:40
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in yıllar öncesine ait fotoğrafları şoke etti. Güzel oyuncunun estetik yaptırmadan önceki halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hilal Altınbilek
Hilal Altınbilek
Fahriye Evcen
Fahriye Evcen