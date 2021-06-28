Maraşlı 24. Bölüm fragmanı | Maraşlı’da büyük yüzleşme! İki kimliği arasına sıkıştı

Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek midir?

