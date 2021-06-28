28 Haziran 2021, Pazartesi
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Maraşlı 24. Bölüm fragmanı | Maraşlı’da büyük yüzleşme! İki kimliği arasına sıkıştı
ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın 24'ncü bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. 29 Haziran Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümde yaşanacak büyük yüzleşme, tüm dengeleri bozacak. Peki Maraşlı ve Mahur evlenebilecek mi? İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir? İşte Maralı'nın 24'ncü bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 28.06.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 12:03
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