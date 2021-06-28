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Haberler Galeri Maraşlı 24. Bölüm fragmanı | Maraşlı’da büyük yüzleşme! İki kimliği arasına sıkıştı

Maraşlı 24. Bölüm fragmanı | Maraşlı’da büyük yüzleşme! İki kimliği arasına sıkıştı

ATV'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın 24'ncü bölüm fragmanı izleyicileri heyecanlandırdı. 29 Haziran Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümde yaşanacak büyük yüzleşme, tüm dengeleri bozacak. Peki Maraşlı ve Mahur evlenebilecek mi? İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir? İşte Maralı'nın 24'ncü bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 28.06.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 12:03
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Maraşlı 24. Bölüm fragmanı | Maraşlı’da büyük yüzleşme! İki kimliği arasına sıkıştı

Merakla beklenen 24. Bölümde, Maraşlı ve Mahur, çatışmadan sağ çıkarlarsa birbirlerine evleneceklerinin sözünü verirler. Maraşlı, Mahur'u ikna edip dağ evinden çıkarır. Savaş'ın adamları Maraşlı'yı alır. Maraşlı ve Mahur evlenebilecek midir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maraşlı 24. Bölüm fragmanı | Maraşlı’da büyük yüzleşme! İki kimliği arasına sıkıştı

Yaralanan Savcı Tolga hastaneye kaldırılır. Savcı ölmediği için Savaş için çember artık iyice daralır. Savaş, yurtdışına kaçabilmek için Maraşlı'yı koz olarak kullanır ve Hurdacı ile pazarlık yapar. Savaş yurtdışına kaçmayı başarabilecek midir?

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Maraşlı 24. Bölüm fragmanı | Maraşlı’da büyük yüzleşme! İki kimliği arasına sıkıştı

Mahur, Maraşlı'ya ulaşamaz, halasına Maraşlı ile uğradıkları saldırıyı anlatır. Necati, Mahur'u gözü yaşlı görür. Her şeyin sebebinin kendisi olduğunu düşünür. Vicdanıyla savaşan Necati, Maraşlı'yı kurtarmak ister. Necati, Maraşlı'yı kurtarabilecek midir?

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Maraşlı 24. Bölüm fragmanı | Maraşlı’da büyük yüzleşme! İki kimliği arasına sıkıştı

Hurdacı, Maraşlı'yı alır, kendi mekanına kapatır. Baba oğul geçmişin tüm sırlarının döküldüğü büyük bir yüzleşme yaşar. Maraşlı gittikçe gerginleşir.

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Maraşlı 24. Bölüm fragmanı | Maraşlı’da büyük yüzleşme! İki kimliği arasına sıkıştı

İki kimliği arasında sıkışan Maraşlı bu yüzleşmeden sağ çıkabilecek midir?