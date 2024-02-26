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Maneviyata yönelmişti... Eski manken Yaşar Alptekin açıklamalarıyla gündem oldu! "Beni geçmişimle vurmaya çalışıyorlar"

Kariyerine mankenlikle başlayan Yaşar Alptekin, yıllar önce maneviyata yöneldi ve kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir camide yaptığı konuşmasıyla dikkat çeken Alptekin, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Alptekin, "Dinimi yaşadığım için bazıları beni geçmişimle vurmaya çalışıyor. Ama ben o hataları iyi ki yapmışım..." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:15
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Maneviyata yönelmişti... Eski manken Yaşar Alptekin açıklamalarıyla gündem oldu! Beni geçmişimle vurmaya çalışıyorlar

Yıllar önce şöhretli hayatını bir kenara bırakıp maneviyata yönelen Alptekin, geçtiğimiz günlerde bir camide yaptığı konuşmasıyla dikkat çekti. Alptekin, camideki konuşması ve yeni bir hayatı seçmesinden dolayı muhalif kesim tarafından dışlanması hakkında konuştu.

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Maneviyata yönelmişti... Eski manken Yaşar Alptekin açıklamalarıyla gündem oldu! Beni geçmişimle vurmaya çalışıyorlar

Eski maken Yaşar Alptekin, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyanızda paylaştığınız camideki konuşma görüntünüz gündem oldu. Bu kadar gündem olmayı bekliyor muydunuz?

Beklemiyordum açıkçası. 20 senedir dinimi yaşamaya gayret gösteren biriyim. Din adamı değilim, dinimi yaşayan bir insanım. Camideki konuşmamda gençlere tavsiyelerde bulundum. Dini bir konuşma değildi. Ben davet üzerine o camiye gittim. 15 senedir başka camilere de gidip böyle konuşmalar yaptım. Vaaz vermiyorum sadece kendi hayatımdan kesitlerle örnekler vererek nasihatlerde bulunuyorum. İnsanlar bu paylaşımımdan neden rahatsız oluyorlar ki? Ben dinimi yaşayan biriyim. Buna bile tahammül göstermiyorlar.

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Maneviyata yönelmişti... Eski manken Yaşar Alptekin açıklamalarıyla gündem oldu! Beni geçmişimle vurmaya çalışıyorlar

GEÇMİŞİMİ YÜZÜME VURUYORLAR

Biraz daha açar mısınız?
Türkiye'de İslam'dan rahatsız olan bir kesim var. Bu kesim sürekli demokrasiden bahsediyor üstelik. İslam'a duydukları rahatsızlığı yansıtıyorlar. Ne yazık ki bunu en fazla yaşayan insanlardan biriyim. Demokrasi diyorlar ama demokrasi başkasının yaşamına saygı duymaktır. Ben nasıl ki başka yaşam tarzlarına saygı duyuyorsam onlar da bana duymalı.

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Maneviyata yönelmişti... Eski manken Yaşar Alptekin açıklamalarıyla gündem oldu! Beni geçmişimle vurmaya çalışıyorlar

Ama dinimi yaşadığım ve böyle bir hayatı tercih ettiğim için ne yazık ki laik kesim tarafından uğramadığım hakaret kalmadı. Sürekli geçmişimdeki hayatımı yüzüme vuruyorlar. Geçmişte yaptığım hatalardan sonra bu hayatı seçtim. Bugünkü aklım olsaydı dün yaptıklarımı yapmazdım ama dün yaptıklarımı yapmasaydım bugünkü aklım olmazdı. Ben Atatürkçü bir aileden geliyorum. Ben dine yöneldiğim dönemde de kendi ailemden bile tepki görmüştüm.

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Maneviyata yönelmişti... Eski manken Yaşar Alptekin açıklamalarıyla gündem oldu! Beni geçmişimle vurmaya çalışıyorlar

'Sen delirdin' bile dediler namaz kılmaya başladığım, dine yöneldiğim için… Türkiye'de muhafazakar kesimi yeterince tanımayan bir kesim var. Tanımadıkları için de önyargıyla yaklaşıyorlar. Atatürkçü kesimin bir kısmı muhafazakar kesimi Atatürk düşmanı olarak görüyor. Halbuki muhafazakar kesimin Atatürk ile ilgili herhangi bir sorunu yok. Benim de sorunum Atatürk'le değil, Atatürkçülerin dışlayıcı tavırlarıyla. Laik kesim yıllardır hayatımıza müdahale ediliyor diye dert yanıyor ama aslında tam tersi bir durum yaşanıyor.