26 Şubat 2024, Pazartesi
Maneviyata yönelmişti... Eski manken Yaşar Alptekin açıklamalarıyla gündem oldu! "Beni geçmişimle vurmaya çalışıyorlar"
Kariyerine mankenlikle başlayan Yaşar Alptekin, yıllar önce maneviyata yöneldi ve kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde bir camide yaptığı konuşmasıyla dikkat çeken Alptekin, yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Alptekin, "Dinimi yaşadığım için bazıları beni geçmişimle vurmaya çalışıyor. Ama ben o hataları iyi ki yapmışım..." şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:07 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:15
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12