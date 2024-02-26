Maneviyata yönelmişti... Eski manken Yaşar Alptekin açıklamalarıyla gündem oldu! "Beni geçmişimle vurmaya çalışıyorlar"

'Sen delirdin' bile dediler namaz kılmaya başladığım, dine yöneldiğim için… Türkiye'de muhafazakar kesimi yeterince tanımayan bir kesim var. Tanımadıkları için de önyargıyla yaklaşıyorlar. Atatürkçü kesimin bir kısmı muhafazakar kesimi Atatürk düşmanı olarak görüyor. Halbuki muhafazakar kesimin Atatürk ile ilgili herhangi bir sorunu yok. Benim de sorunum Atatürk'le değil, Atatürkçülerin dışlayıcı tavırlarıyla. Laik kesim yıllardır hayatımıza müdahale ediliyor diye dert yanıyor ama aslında tam tersi bir durum yaşanıyor.