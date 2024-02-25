26 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kim Milyoner Olmak İster’e beyin yakan 'Tuz Gölü' sorusu damga vurdu! Yarışmacı jokere güvenmedi olanlar oldu

Kim Milyoner Olmak İster’e beyin yakan 'Tuz Gölü' sorusu damga vurdu! Yarışmacı jokere güvenmedi olanlar oldu

Dünyanın en çok kazandıran programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Mustafa Kıraç isimli yarışmacıya sorulan "Hangisi, Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek üç ilden biridir?" sorusu geceye damga vurdu. Yarışmacı telefon jokerini de kullandı ama kendi istediği cevap ile büyük bir hüsrana uğradı. Yarışmacının verdiği cevap kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.02.2024 23:15 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 00:20
  • 1
  • 134
Kim milyoner Olmak İster’e ’Tuz Gölü’ sorusu damga vurdu! Yarışmacı jokere güvenmedi olanlar oldu

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi.

  • 2
  • 134
Kim milyoner Olmak İster’e ’Tuz Gölü’ sorusu damga vurdu! Yarışmacı jokere güvenmedi olanlar oldu

Bugün yayınlanan yeni bölümde izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

  • 3
  • 134
Kim milyoner Olmak İster’e ’Tuz Gölü’ sorusu damga vurdu! Yarışmacı jokere güvenmedi olanlar oldu

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Mustafa Kıraç isimli yarışmacıya sorulan "Hangisi, Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek üç ilden biridir?" sorusu geceye damga vurdu.

  • 4
  • 134
Kim milyoner Olmak İster’e ’Tuz Gölü’ sorusu damga vurdu! Yarışmacı jokere güvenmedi olanlar oldu

Soru: "Hangisi, Tuz Gölü'ne gitmek için gidilebilecek üç ilden biridir?"

A- Ankara

B-Kırşehir

C-Çankırı

D-Kırıkkale

Cevap: A

  • 5
  • 134
Kim milyoner Olmak İster’e ’Tuz Gölü’ sorusu damga vurdu! Yarışmacı jokere güvenmedi olanlar oldu

TELEFON JOKERİ KULLANDI
Yarışmacı telefon jokerini de kullandı. Joker de arkadaşı "Ankara" cevabını verdi.