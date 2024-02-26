26 Şubat 2024, Pazartesi
4. kez gelin oldu! Ebru Gündeş Dubai'de evlendi! Kendisinden 12 yaş küçük eşi...
Ünlü şarkıcı, Ebru Gündeş'in evleneceği yönünde haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gündeş, geçtiğimiz gün 4. kez 'evet' diyerek hayatını iş insanı Murat Özdemir ile birleştirdi. Dubai'de gerçekleşen muhteşem törenle evlenen sanatçı, balayı için Körfez Turu planlıyor. İşte ünlü sanatçının merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:37
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