4. kez gelin oldu! Ebru Gündeş Dubai’de evlendi! Kendisinden 12 yaş küçük eşi...

2022 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin bu evlilikten bir çocukları bulunmaktadır. Sahnenin güçlü sesi Ebru Gündeş ise Murat Özdemir'den önce üç evlilik yapmış, son evliliğini ise İran Azerisi olan iş insanı Reza Zarrab ile yapmıştı ve sorunlu bir ayrılık yaşamışlardı.