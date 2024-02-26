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Haberler Galeri 4. kez gelin oldu! Ebru Gündeş Dubai'de evlendi! Kendisinden 12 yaş küçük eşi...

4. kez gelin oldu! Ebru Gündeş Dubai'de evlendi! Kendisinden 12 yaş küçük eşi...

Ünlü şarkıcı, Ebru Gündeş'in evleneceği yönünde haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gündeş, geçtiğimiz gün 4. kez 'evet' diyerek hayatını iş insanı Murat Özdemir ile birleştirdi. Dubai'de gerçekleşen muhteşem törenle evlenen sanatçı, balayı için Körfez Turu planlıyor. İşte ünlü sanatçının merak edilen eşi...

Giriş Tarihi: 26.02.2024 09:37 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:37
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4. kez gelin oldu! Ebru Gündeş Dubai’de evlendi! Kendisinden 12 yaş küçük eşi...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, 2021 yılında Reza Zarrab'dan boşandıktan sonra yeniden nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. İş insanı Murat Osman Özdemir'in teklifini kabul eden Gündeş, Ramazan Bayramı'ndan sonra evleneceğini açıklamıştı. Ancak çift, iddialara göre beklenmedik bir şekilde büyük bir sürpriz yaparak Dubai'de dünyaevine girdi.

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4. kez gelin oldu! Ebru Gündeş Dubai’de evlendi! Kendisinden 12 yaş küçük eşi...

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in, iş insanı Murat Osman Özdemir ile yaptığı evlilik, Gündeş'in 4'üncü, Özdemir'in ise 3'üncü evliliği oldu. İlk eşinden 2 çocuğu bulunan Murat Özdemir, 6 yıl önce 2002 Best Model birincisi Selin Kabaklı ile ikinci evliliğini yapmıştı.

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4. kez gelin oldu! Ebru Gündeş Dubai’de evlendi! Kendisinden 12 yaş küçük eşi...

2022 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin bu evlilikten bir çocukları bulunmaktadır. Sahnenin güçlü sesi Ebru Gündeş ise Murat Özdemir'den önce üç evlilik yapmış, son evliliğini ise İran Azerisi olan iş insanı Reza Zarrab ile yapmıştı ve sorunlu bir ayrılık yaşamışlardı.

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4. kez gelin oldu! Ebru Gündeş Dubai’de evlendi! Kendisinden 12 yaş küçük eşi...

Bu evlilikten 13 yaşında bir kızı olan Gündeş, bir yıldır Murat Özdemir'le büyük bir aşk yaşamaktadır. Öte yandan, Gündeş'in çok özel bir gelinlik tercih ettiği iddia edildi.

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4. kez gelin oldu! Ebru Gündeş Dubai’de evlendi! Kendisinden 12 yaş küçük eşi...

İşte Ebru Gündeş başta olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri...