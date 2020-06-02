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Malezya Güzellik Kraliçesi Samantha Katie James'in 'George Floyd' paylaşımı tepki çekti! Ülkeyi ayağa kaldırdı...
ABD'de polis şiddeti sonrasında nefessiz kalarak can veren siyahi vatandaş George Floyd'un ölümüyle başlayan eylemlerin şiddeti artmaya devam ediyor. Birçok ünlü de ırkçılık nedeniyle hükümete sert tepkiler gelmeye devam ederken ırkçı paylaşımlarda bulunan ünlü isimler de yer alıyor. Samantha Katie James de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkeyi ayağa kaldırdı.
Giriş Tarihi: 02.06.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 17:43
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