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Haberler Galeri Malezya Güzellik Kraliçesi Samantha Katie James'in 'George Floyd' paylaşımı tepki çekti! Ülkeyi ayağa kaldırdı...

Malezya Güzellik Kraliçesi Samantha Katie James'in 'George Floyd' paylaşımı tepki çekti! Ülkeyi ayağa kaldırdı...

ABD'de polis şiddeti sonrasında nefessiz kalarak can veren siyahi vatandaş George Floyd'un ölümüyle başlayan eylemlerin şiddeti artmaya devam ediyor. Birçok ünlü de ırkçılık nedeniyle hükümete sert tepkiler gelmeye devam ederken ırkçı paylaşımlarda bulunan ünlü isimler de yer alıyor. Samantha Katie James de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ülkeyi ayağa kaldırdı.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 17:43
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Malezya Güzellik Kraliçesi Samantha Katie James'in 'George Floyd' paylaşımı tepki çekti! Ülkeyi ayağa kaldırdı...

ABD'de siyahi vatandaşın polis şiddeti sonucunda hayatını kaybetmesi ile başlayan eylemlerin dozu giderek artıyor. Siyahi vatandaşlara ırkçılık karşıtı birçok isim destek verirken, ırkçılar ise tepki gösteriyor. ABD'de yaşananlar tüm dünya tarafından anbean takip ediliyor.

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Malezya Güzellik Kraliçesi Samantha Katie James'in 'George Floyd' paylaşımı tepki çekti! Ülkeyi ayağa kaldırdı...

MALEZYA GÜZELİNİN PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

2017'de Malezya'da Miss Universe yarışmasını kazanan Samantha Katie James, ABD'de George Floyd'un öldürülmesiyle başlayan olaylarla ilgili yaptığı paylaşım sonrası eleştirilerin hedefi oldu.

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Malezya Güzellik Kraliçesi Samantha Katie James'in 'George Floyd' paylaşımı tepki çekti! Ülkeyi ayağa kaldırdı...

170 bine yakın takipçisi bulunan Samantha Katie James Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, skandal sözlere imza attı.

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Malezya Güzellik Kraliçesi Samantha Katie James'in 'George Floyd' paylaşımı tepki çekti! Ülkeyi ayağa kaldırdı...

"BEYAZLAR KAZANDI, KABUL EDİN"

Samantha Katie James paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ben Amerika'da yaşamıyorum. Bunun benimle hiçbir ilgisi yok ama, bence 'beyazlar' kazanmış gibi görünüyor. Çünkü eğer öfkeliyseniz, şiddetle yanıt verirsiniz. Bunun anlamı da sizin üzerinizde güç sahibi olduklarıdır.

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Malezya Güzellik Kraliçesi Samantha Katie James'in 'George Floyd' paylaşımı tepki çekti! Ülkeyi ayağa kaldırdı...

"RENKLİ BİR İNSAN OLARAK ABD'DE DOĞMAYI SEÇMİŞ OLMANIZIN BİR SEBEBİ VAR"

James'in skandal ifadeleri şu şekilde sürdü:

Amerika'da renkli bir insan olarak doğmayı seçmiş olmanızın bir sebebi var. Almanız gereken bir ders var.