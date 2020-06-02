Malezya Güzellik Kraliçesi Samantha Katie James'in 'George Floyd' paylaşımı tepki çekti! Ülkeyi ayağa kaldırdı...

"BEYAZLAR KAZANDI, KABUL EDİN"

Samantha Katie James paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Ben Amerika'da yaşamıyorum. Bunun benimle hiçbir ilgisi yok ama, bence 'beyazlar' kazanmış gibi görünüyor. Çünkü eğer öfkeliyseniz, şiddetle yanıt verirsiniz. Bunun anlamı da sizin üzerinizde güç sahibi olduklarıdır.