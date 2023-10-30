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Haberler Galeri Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat'tan özür açıklaması: Haddimizi aştığımızı idrak ettik

Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat'tan özür açıklaması: Haddimizi aştığımızı idrak ettik

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla hakkında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma açılan çift, sosyal medyadan ortak bir açıklama yayınladı. Her fırsatta zenginliklerini göze sokan Polat çifti yaptıkları aşırılıklar nedeniyle milletten özür, Allah'tan af diledi. Ayrıca MASAK'ın hazırladığı ön rapora ilişkin de bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 09:25
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Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat’ta özür açıklaması: Haddimizi aştığımızı idrak ettik

Kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla ülke gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat hakkındaki suçlamalarının ardı arkası kesilmedi. Geçtiğimiz günlerde Dilan Polat, eşi ve yakınları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun soruşturma yaptığı ortaya çıkmıştı.

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Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat’ta özür açıklaması: Haddimizi aştığımızı idrak ettik

ÇALIŞAN VE BANKA HESABI OLMAYAN SAHTE 3 ŞİRKET

Mal alınan şirketlerin çoğunluğunun, kendileriyle bağlantılı olan tedarikçilerden oluştuğu ortaya çıktı.

MASAK, bu tedarikçilerin aslında bir mal alışı olmayan, beyanname vermeyen ve hakkında sahte belge düzenleme kaydı olan 3 şirket olduğunu belirledi.

Raporda, Dilan Polat'ın ortak ve ilişkili olduğu 5 şirketi bu 3 tedarikçi şirketten 225 milyon 743 bin liralık mal alışında bulunduğu bilgisine yer verildi.

ŞAİBELİ İŞLEMLER 657 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKTI

Raporda sahte olduğuna dair şüphe barındıran işlemlerin 200 milyon liradan fazla olduğu tespit edildi. Aynı zamanda şaibeli işlem miktarının 657 milyon liraya kadar yükseldiği iddia edildi.

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Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat’ta özür açıklaması: Haddimizi aştığımızı idrak ettik

DUDAK UÇUKLATAN SERMAYE ARTIRIMI

Eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak konu ile ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Başak verdiği örneklerde Engin Polat'ın Milda Gayrimenkul Otomotiv şirketinin 2022 yılında 1 milyon TL sermaye ile kurularak 2023 yılında kısa sürede sermaye artırımı yaparak 199 milyon ilaveyle 200 milyon TL'ye çıkmasını "çok büyük bir artış" olarak belirtmişti.

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Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat’ta özür açıklaması: Haddimizi aştığımızı idrak ettik

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

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Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat’ta özür açıklaması: Haddimizi aştığımızı idrak ettik

Sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı.