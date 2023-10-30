30 Ekim 2023, Pazartesi
Mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat'tan özür açıklaması: Haddimizi aştığımızı idrak ettik
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla hakkında dava açılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 'Suç örgütü kurmak ve yönetmek', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma açılan çift, sosyal medyadan ortak bir açıklama yayınladı. Her fırsatta zenginliklerini göze sokan Polat çifti yaptıkları aşırılıklar nedeniyle milletten özür, Allah'tan af diledi. Ayrıca MASAK'ın hazırladığı ön rapora ilişkin de bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 09:25
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14