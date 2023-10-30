30 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Feci kazada yaralanmıştı! Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı için zorlu süreç başladı

Feci kazada yaralanmıştı! Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı için zorlu süreç başladı

İş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, çocuklarının da içinde bulunduğu bot ile kaza geçirerek ölümden dönmüştü. Kazada ağır yaralanan Ali Sabancı uzun bir yoğun bakım süreci sonrası taburcu olurken Vuslat Doğan Sabancı'nın yüzünde ağır şekilde yaralandığı öğrenilmişti. Ünlü çiftin sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 08:42
  • 1
  • 8
Feci kazada yaralanmıştı! Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı için zorlu süreç başladı

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı ile çocuklarının bulunduğu bot 24 Ağustos günü Yunanistan'da kayalıklara çarpmış feci kaza sonrası Sabancı çifti ağır yaralanmıştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı, son olarak eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a gitmişti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Vuslat Doğan Sabancı'nın son sağlık durumunu yazdı. İşte o yazı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Feci kazada yaralanmıştı! Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı için zorlu süreç başladı

Eşi Ali Sabancı ile Yunanistan'da geçirdikleri bot kazasında yüzünden ağır şekilde yaralanan Vuslat Doğan Sabancı'nın, eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a gideceğini yazmıştım.

  • 3
  • 8
Feci kazada yaralanmıştı! Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı için zorlu süreç başladı

Vuslat Hanım, geçen hafta New York'a gitti. Kazadan birkaç ay önce estetik yaptırdığı doktora kendini emanet eden Vuslat Hanım'ın yüzüne, ilk etapta, ardı ardına üç ameliyat yapıldığını öğrendim.

  • 4
  • 8
Feci kazada yaralanmıştı! Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı için zorlu süreç başladı

Yaralarının iyileşmesinden sonra ve bu ameliyatların sonucuna göre Vuslat Hanım tekrar bıçak altına yatacakmış.

  • 5
  • 8
Feci kazada yaralanmıştı! Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı için zorlu süreç başladı

Dolayısıyla Vuslat Hanım'ın Türkiye'ye ne zaman döneceği henüz belli değil.