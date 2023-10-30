30 Ekim 2023, Pazartesi
Feci kazada yaralanmıştı! Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı için zorlu süreç başladı
İş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, çocuklarının da içinde bulunduğu bot ile kaza geçirerek ölümden dönmüştü. Kazada ağır yaralanan Ali Sabancı uzun bir yoğun bakım süreci sonrası taburcu olurken Vuslat Doğan Sabancı'nın yüzünde ağır şekilde yaralandığı öğrenilmişti. Ünlü çiftin sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler geldi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.10.2023 08:42 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 08:42
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