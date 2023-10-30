Feci kazada yaralanmıştı! Ali Sabancı’nın eşi Vuslat Doğan Sabancı için zorlu süreç başladı

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı ile çocuklarının bulunduğu bot 24 Ağustos günü Yunanistan'da kayalıklara çarpmış feci kaza sonrası Sabancı çifti ağır yaralanmıştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ali Sabancı'nın eşi Vuslat Doğan Sabancı, son olarak eski görünümüne kavuşabilmek için New York'a gitmişti. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Vuslat Doğan Sabancı'nın son sağlık durumunu yazdı. İşte o yazı…