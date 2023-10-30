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Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe için kesenin ağzını açtı! Milyonluk yatırım

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2016 yılında hayatlarını birleştirmiş, geçtiğimiz yıl ise anne baba olma mutluluğu yaşamıştı. Kurt Efe'nin doğumu sonrası yatırımlarına hız veren yakışıklı oyuncu kesenin ağzını iyice açtı. İngiltere'de ev ve Marmaris'ten arsa alan Tatlıtuğ, yeni yatırımı için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.10.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 09:51
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Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe için kesenin ağzını açtı! Milyonluk yatırım

2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile dünyaevine giren Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle babalık duygusunu tattı.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe için kesenin ağzını açtı! Milyonluk yatırım

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin geleceği için gözünü emlak sektörüne çevirdi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe için kesenin ağzını açtı! Milyonluk yatırım

Yatırımlarını oğlu için yapmaya başladı. Hatta geçtiğimiz yıl Efe'ye İngiltere'den 670 bin Sterlin'e yaklaşık (23 milyon TL) ev satın aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe için kesenin ağzını açtı! Milyonluk yatırım

Takvim'in haberine göre; Tatlıtuğ, rotayı şimdi de Ege'ye kırdı. Yine İzmir Dikili'ye yöneldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe için kesenin ağzını açtı! Milyonluk yatırım

15 MİLYON TL'LİK ARSA

Yıllar önce buradan bir arazi satın alan Tatlıtuğ'un şimdi de 14 dönümlük bir arsa aldığı belirtildi.