Kıvanç Tatlıtuğ Kurt Efe için kesenin ağzını açtı! Milyonluk yatırım

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer 2016 yılında hayatlarını birleştirmiş, geçtiğimiz yıl ise anne baba olma mutluluğu yaşamıştı. Kurt Efe'nin doğumu sonrası yatırımlarına hız veren yakışıklı oyuncu kesenin ağzını iyice açtı. İngiltere'de ev ve Marmaris'ten arsa alan Tatlıtuğ, yeni yatırımı için 15 milyon TL'yi gözden çıkardı. İşte detaylar...