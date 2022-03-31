Hayal Köseoğlu'nu gören tanıyamadı! Estetiksiz hali şoke etti

Hayal Köseoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk yapan ve Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Köseoğlu, son yılların en popüler isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan güzel oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören tanıyamadı.