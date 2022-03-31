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Hayal Köseoğlu'nu gören tanıyamadı! Estetiksiz hali şoke etti

Hayal Köseoğlu estetiksiz haliyle şoke etti! Çocuk yaşlardan itibaren oyunculuk yapan ve Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Pelin karakteriyle hafızalara kazınan Köseoğlu, son yılların en popüler isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğuyla ekranın vazgeçilmez isimlerinden olan güzel oyuncu, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yıllar içindeki değişimini gören ise inanamadı. Hayal Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören tanıyamadı.

Giriş Tarihi: 31.03.2022 16:36
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Hayal Köseoğlu’nu gören tanıyamadı! Estetiksiz hali şoke etti

Aşk-ı Memnu'dan Muhteşem Yüzyıl'a kadar birçok yapımda rol alan Hayal Köseoğlu, son yılların en popüler isimlerinden oldu. Başarılı oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Köseoğlu'nun estetiksiz halini gören gözlerine inanamadı.

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Hayal Köseoğlu’nu gören tanıyamadı! Estetiksiz hali şoke etti

İşte Hayal Köseoğlu ve birçok ünlü ismin yıllar içindeki inanılmaz değişimi...

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Hayal Köseoğlu’nu gören tanıyamadı! Estetiksiz hali şoke etti

Melisa Döngel

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Hayal Köseoğlu’nu gören tanıyamadı! Estetiksiz hali şoke etti
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Hayal Köseoğlu’nu gören tanıyamadı! Estetiksiz hali şoke etti