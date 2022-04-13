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Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan Fikret’in yaşaması için ne yapacak?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 14 Nisan Perşembe akşamı 20.00'de 132'nci bölümüyle atv ekranında olacak.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 14:14
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Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan Fikret’in yaşaması için ne yapacak?

Kadrosunda İbrahim Çelikkol, Furkan Palalı, Hilal Altınbilek, Hülya Darcan, Bülent Polat, İlayda Çevik, Serpil Tamur, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Polen Emre, Yeliz Doğramacılar, Şahin Vural ve Erkan Bektaş ve Altan Gördüm'ün yer aldığı "Bir Zamanlar Çukurova", 14 nisan perşembe günü yeni bölümüyle ekrana gelecek.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan Fikret’in yaşaması için ne yapacak?

132.Bölüm Özeti:

Çukurova'yı terk etmeye hazırlanan Hakan, tam havaalanına gelmişken tesadüfen Fikret'in ağır yaralandığını öğrenerek geri döner.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan Fikret’in yaşaması için ne yapacak?

Çarpmanın etkisiyle beyin kanaması geçiren Fikret'in ameliyatının mevcut şartlarda yapılmasının mümkün olmadığı anlaşılınca Hakan, bu ameliyatı yapabilecek tek doktoru bulup getireceğini söyler.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan Fikret’in yaşaması için ne yapacak?

Abdülkadir'in ağır yaralı olmasından endişelenen Betül, Çolak'la evlenmeyi kabul eder ancak Çolak'ı zehirlemeye kalkıp yakalanınca hayatı tehlikeye girer.

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Bir Zamanlar Çukurova’da Hakan Fikret’in yaşaması için ne yapacak?

Aradığı doktorun uygun olmadığını öğrenen Hakan, Züleyha'nın güvenini yeniden kazanmasını sağlayacak sürpriz bir hamle yapar.