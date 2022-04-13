Bir Zamanlar Çukurova'da Hakan Fikret’in yaşaması için ne yapacak?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' dördüncü sezonunda da perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor! 'Bir Zamanlar Çukurova' 14 Nisan Perşembe akşamı 20.00'de 132'nci bölümüyle atv ekranında olacak.

Giriş Tarihi: 13.04.2022 14:14 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 14:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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