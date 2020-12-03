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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Mahmut Tuncer papağanla halay çekti! Sosyal medya yıkıldı Mahmut Tuncer papağanla halay çekti! Sosyal medya yıkıldı
Koronavirüs salgınından korunmak için kendisini evinde karantinaya alan Mahmut Tuncer, paylaştığı video ile sosyal medyayı salladı. Tuncer, esprili gönderisinde, "Koronadan dolayı halay çekecek kimseyi bulamadık. En sonunda bulacağımızı bulduk. Başlıyoruz" ifadelerini kullandı. Mahmut Tuncer'in papağanla halay çektiği videoya beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 03.12.2020 16:29 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 16:34
Mahmut Tuncer, Insagram hesabından yayınladığı 'halay' videosu ile adından söz ettirmeyi başardı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
59 yaşındaki türkücü, esprili gönderisinde, "Koronadan dolayı halay çekecek kimseyi bulamadık. En sonunda bulacağımızı bulduk. Başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Mahmut Tuncer'in "Halaylama" notunu düştüğü paylaşıma, takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.
Geçtiğimiz günlerde koronavirüs pandemisini trafikte araba kullanmaya benzeten türkücü, "Araba kullanırken her iki şoför de o aracı iyi niyetle sürmezse, yani biri gaza basar, biri gaza basmazsa veya biri çok iyi sürer, diğeri kötü sürerse bir de bakmışsın ki trafik kazası meydana gelmiş. Ama her iki taraf da kullandıkları araçları iyi kullanırlarsa trafik kazası söz konusu bile olmaz. Bu durum pandemide de aynı" demişti.