Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu memleketiyle şaşırttı! Bakın Behice nereli çıktı

Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar hanımın ölümüyle dikkatleri üzerine çeken Behice, izleyicinin merak ettiği isimlerden oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Behice rolündeki Esra Dermancıoğlu memleketiyle dikkat çekti. Bakın Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu aslen nereli çıktı.