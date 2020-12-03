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03 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu memleketiyle şaşırttı! Bakın Behice nereli çıktı Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu memleketiyle şaşırttı! Bakın Behice nereli çıktı
Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar hanımın ölümüyle dikkatleri üzerine çeken Behice, izleyicinin merak ettiği isimlerden oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Behice rolündeki Esra Dermancıoğlu memleketiyle dikkat çekti. Bakın Bir Zamanlar Çukurova'nın Behice'si Esra Dermancıoğlu aslen nereli çıktı.
Giriş Tarihi: 03.12.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 17:17
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Esra Dermancıoğlu, Behice rolüyle dikkatleri üzerine çekti. ATV'nin rekortmen dizisindeki performansı ile beğeni toplayan Esra Dermancıoğlu, özel hayatıyla gündem oldu.
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Bir Zamanlar Çukurova'daki Behice rolüyle Hünkar Hanım'ın ölümünde parmağı olduğu düşünülen Esra Dermancıoğlu'nun nereli olduğu araştırıldı. İşte Esra Dermancıoğlu ve ünlülerin memleketleri.
Furkan Palalı - Konya Demet Özdemir - Kocaeli Hakan Meriçliler - İzmir