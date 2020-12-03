Hercai’de Azize dönüşü olmayan bir yolda! Öğrendikleri her şeyi değiştirecek

Hercai'nin merakla beklenen yeni bölümünde Azize ve Nasuh arasındaki konuşma her şeyi değiştirecektir. Öldü zannettiği oğlunun Hazar olduğunun öğrenmesinin ardından Mahmut'a verdiği emirden dolayı pişman olan Azize ona ve Hazar'a ulaşmaya çalışır ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Aslan'ın ölümünden Azize'yi sorumlu tutan Füsun ise onunla ilgili planlar içerisindedir. Her şeyin bittiğini düşünen Azize de geri dönüşü olmayan bir yola çıkar. İşte Hercai'nin yeni bölümünde yaşanacaklar...