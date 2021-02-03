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Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

Mahmut Tuncer sevenlerinin korkuttu. Akşam saatlerinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye giden türkücü, gece tekrar rahatsızlanması üzerine tekrar hastaneye kaldırıldı. Tuncer'den gelen haber sevenlerini korkuturken eşinden sağlık durumu hakkında ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 03.02.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 11:59
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Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

59 yaşındaki Mahmut Tuncer, akşam saatlerinde omuz ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan kontrollerin ardından evine dönen Tuncer gece ise tansiyonu aniden yükselince eşi Işıl Tuncer tarafından tekrar hastaneye götürüldü.

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Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

Mahmut Tuncer'in son hali sevenlerini korkuttu. Yaşanan gelişmenin ardından usta türkücünün endişeli sevenlerine ilk açıklama Işıl Tuncer'den geldi.

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Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

"KALBİNDE KALINLAŞMA VAR"

Sabaha kadar hastanede kalan sanatçı taburcu edildi. Işıl Tuncer doktorların eşinin kalbinde kalınlaşma tespit ettiğini belirtti ve "Gerçekten nazar değdi. Şimdi tedavi sürecimiz başlayacak. İnşallah her şey çok iyi ilerleyecek" dedi.

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Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

"BİR BAKMIŞSIN TRAFİK KAZASI MEYDANA GELMİŞ"

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs pandemisini trafikte araba kullanmaya benzeten türkücü, "Araba kullanırken her iki şoför de o aracı iyi niyetle sürmezse, yani biri gaza basar, biri gaza basmazsa veya biri çok iyi sürer, diğeri kötü sürerse bir de bakmışsın ki trafik kazası meydana gelmiş. Ama her iki taraf da kullandıkları araçları iyi kullanırlarsa trafik kazası söz konusu bile olmaz. Bu durum pandemide de aynı" demişti.

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Mahmut Tuncer hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

Sağlık Bakanımız açıkladı; 100 bin kişi otobüslerle şehir şehir dolaşıyorlar, geziyorlarmış. O oradan bir yere kalkıp gidiyor, diğeri öteki taraftan başka bir yere gidip geliyor. Ya arkadaş, madem size pozitif teşhisi konulmuş, gidin evinizde 14-15 gün dinlenin. Hiç olmazsa başkasına bu hastalığı bulaştırmayın. Bizde bu sorumsuzluk olduğu müddetçe bu pandeminin biteceğini hiç kimse söyleyemez. Burada sorumluluk sahibi olabilmek önemlidir" ifadelerini kullanmıştı.