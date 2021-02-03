Kuruluş Osman’ın Aygül’ü Buse Arslan Akdeniz: Kendime büyük cezalar veriyorum

OYNARKEN HEYECANLANIYORUM
- Kendinizi izlemeyi seviyor musunuz?
Benim için kendimi izlemek ne seninle ne sensiz durumu. Acımasız eleştirir miyim kendimi? Evet, duvardan duvara vuruyorum. Büyük cezalar veriyorum. Kendimin en acımasız öğretmeniyim. En ufak bir an bile çok kıymetli, röntgen çeker gibi izliyorum kendimi. Ufacık bir anı kaçırmışsam, karaktere müdahale etmişsem kendi akşamımı, gecemi ziyan ediyorum. Sahne bitiyor ya, kafamda en az birkaç versiyon tekrar çekiyorum sahneyi. Arkadaşım bana 'Buse bitti artık o sahne geçti yok gitti' diyor. Ben çekip tekrar tatmin olmalıyım. Başka türlü rahat edemiyorum.
- Diziyi izleyici gözüyle izlediğinizde aksiyon dolu sahneler sizi de heyecanlandırıyor mu?
Kesinlikle çünkü oynarken çok heyecanlanıyorum. Aksiyon demek adrenalin demek. İnsan nasıl heyecanlanmasın, sinema filmi tadında sahneler. Sahnelerden çekilen fotoğraflar bile nasıl yaşıyor... Hep daha zor hareketler denemek istiyorum. 'Şu merdivenden nasıl uçarım hocam?' 'Bana çok farklı bir hareket gösterir misiniz?', 'Şu adamın üstüne basıp atlayıp diğer adamı kessem nasıl olur?' diye diye aksiyon hocalarımızın peşindeyim hep.