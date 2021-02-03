Kuruluş Osman’ın Aygül’ü Buse Arslan Akdeniz: Kendime büyük cezalar veriyorum

- 'Kuruluş Osman'ın seti için 'Çok büyülü bir dünya' diyorsunuz. Set ortamını nasıl anlatırsınız?

Muhteşem bir deniz manzarası eşliğinde sete giriyoruz. Kapıda bazen koyun sürüsü karşılıyor sizi. Doğayla iç içe. Doğanın güzelliklerine dokunmadan, içinden geçiyorsunuz. Oyunculara ve teknik ekibe özel konteynırlar var. Artık evimiz gibi oldu. Evde yediğimiz, içtiğimiz ne varsa sette de bulunuyor. Platoda yoğun bir çalışma ve disiplin hakim. Kalabalık bir kadro ve zor bir iş dönem işi. Bunun altından kalkabilmek için herkes canla başla çalışıyor...

- Set aralarında boş vakitlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Biz sistemli çalışan, çalışma saatleri belli olan bir setiz. İnanılmaz şanslıyım bu konuda. Oturmuş bir sistem var, sabah başlayıp akşam biten. Onun dışında tabii oksijen fazlalılığı, sahnelerin zorluğu, ağırlığı derken normal setlerde harcanan efordan çok daha fazlasını harcıyoruz. Ama uzun beklemeler, aksaklıklar olmuyor. Set aralarında ya uyuyorum ki en sevdiğim şey; enerjimi yalnızca uyurken depolayabildiğimi düşünüyorum ya da müzik açıp sohbet ediyoruz.