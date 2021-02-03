Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit’in planı devrede! Züleyha ve Demir mektubun peşinde

DEMİR, ÜMİT'İN AKINTISINA KAPILIYOR!

Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır. Üstelik o bu işlerle boğuşurken, Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha'nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir.