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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit’in planı devrede! Züleyha ve Demir mektubun peşinde Bir Zamanlar Çukurova’da Ümit’in planı devrede! Züleyha ve Demir mektubun peşinde
Atv'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde, Züleyha hem işte hem de mutlu bir hayat yaşarken Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında ikilem içine girer. Bir yandan da Demir ile birlikte mektubun peşine düşerken Ümit, hızla bir plan yaparak Demir ile yalnız kalmanın yolunu bulacaktır. İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın 82. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 03.02.2021 11:16
Züleyha, Demir'in masasında bulduğu mektupla şaşkına dönecektir. Hünkar Yaman'ın eşyalarının satılacağı müzayede için işi başından aşkın olduğundan, mektubu kimin bıraktığının peşine düşemez hemen. Eşyalar, Çocuk Esirgeme Kurumu için satılacak ve Züleyha'nın bağışladığı bir araziye çocuklar için yaz kampı inşa edilecektir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evde de hem çalışanlar hem çocukları ile mutlu bir dönem yaşayan Züleyha, Demir ile ayrı odalarda süren hayatlarında kendisi fark etmese de ikilem içindedir. Demir, akşam yemeklerine katılmadığında onun burkulan yüreğini, Sevda görür ve dillendirir.
DEMİR, ÜMİT'İN AKINTISINA KAPILIYOR!
Hastanede başhekim olarak işleri yoluna koymaya çalışan Ümit, hemen her adımında ya Müjgan ile ya da onun kurduğu bir düzen ile karşılaşacaktır. Üstelik o bu işlerle boğuşurken, Züleyha ve Demir, şirketteki işleri ve Züleyha'nın bulduğu mektubu konuşmak için baş başa yemektedir.
Ümit, hızla bir plan yaparak Demir ile yalnız kalmanın yolunu bulacaktır!
MÜJGAN YİNE BEHİCE'NİN AKLI İLE HAREKETE GEÇİYOR!
Konağa döndüğünde, hiçbir şeyi eskisi gibi bulamayan Behice, evdekilere emirler yağdıracaktır. Ancak bu kez, hiçbir dediği yerine getirilmez. Fekeli, bir kez daha evinde Behice'nin insanlara kötü davranmasına müsamaha göstermeyecek ve onu evden yine uzaklaştıracaktır. Konaktan çıkarılan Behice'nin kayıp 30 milyonun peşindedir hala.