06 Temmuz 2022, Çarşamba
Mahkemeden Songül Karlı’yı yıkan karar! Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı…
Songül Karlı'nın dolandırılma davasında karar çıktı. Eski eşi Metin Yüncü tarafından milyonlarca lira dolandırıldığını iddia eden şarkıcı savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açılmıştı. Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 06.07.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 12:39
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