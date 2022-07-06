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Mahkemeden Songül Karlı’yı yıkan karar! Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı…

Songül Karlı'nın dolandırılma davasında karar çıktı. Eski eşi Metin Yüncü tarafından milyonlarca lira dolandırıldığını iddia eden şarkıcı savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açılmıştı. Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.07.2022 12:39 Güncelleme Tarihi: 06.07.2022 12:39
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Mahkemeden Songül Karlı’yı yıkan karar! Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı…

Songül Karlı kendisini milyonlarca lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Mahkemeden Songül Karlı’yı yıkan karar! Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı…

10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYORDU

Bir önce ki celse ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sezai Temuroğlu ile Metin Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirterek sanıkların "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Açıklanan mütalaada ayrıca, sanık Ali Barbaros Ataç hakkında ise kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.

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Mahkemeden Songül Karlı’yı yıkan karar! Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı…

KARAR VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Songül Karlı'nın avukatı sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti kararını açıkladı.

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Mahkemeden Songül Karlı’yı yıkan karar! Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı…

BERAAT ETTİLER

Songül Karlı'nin eski eşi Metin Yüncü'nün dolandırma eylemini gerçekleştirdiğine dair yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

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Mahkemeden Songül Karlı’yı yıkan karar! Eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı…

NELER YAŞANDI?

'Eski eşim beni dolandırdı' diyen Songül'ün davası geçtiğimiz nisan ayında görüldü. Metin Yüncü ve 2 sanığın yargılandığı davada Karlı, "Sanık, küçük yaştan beri sanatçı olarak yapmış olduğum birikimlerimi beni dolandırarak benden aldı" dedi. Songül Karlı ve tutuksuz sanık Metin Yüncü'nün katıldığı duruşmada eski eş iddiaları kabul etmedi. Duruşmadaki savunmasında tutuksuz sanık Metin Yüncü, "Ben Songül Karlı'ya kesinlikle MİT'te tanıdığım var şeklinde herhangi bir şey demedim. Karlı'ya ait olan arsayı o dönemde onun da ekonomik sıkıntıları olduğu için satmaya karar verdik. Songül arsanın satışı için vekaletname verildiğini biliyordu" dedi.