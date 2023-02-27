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Mahkemeden karar çıktı! Ece Erken "Şafak'ın en istediği şeydi" diyerek duyurdu

Ece Erken, cep telefonundan mesaj atarak kendisini ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiğini ileri sürdüğü Ersal Çınar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ekim 2021'de görülen duruşmaya şikayetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık katılmış, Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti. Mahkemenin kararını verdiğini duyuran Erken, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 27.02.2023 13:56
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Mahkemeden karar çıktı! Ece Erken ’Şafak’ın en istediği şeydi’ diyerek duyurdu

Ece Erken'i cep telefonu mesajıyla rahatsız ettiği iddia edilen Erdal Çınar'ın, Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilerek, suç yönünden gözlem altına alınmasına gerek olup olmadığına dair rapor istenmişti. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ekim 2021'de görülen duruşmaya şikayetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık Erdal Çınar katılmıştı. Sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulunmuştu.

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Mahkemeden karar çıktı! Ece Erken ’Şafak’ın en istediği şeydi’ diyerek duyurdu

"ÜÇ YILDIR BU EYLEMLERİNİ SÜRDÜRMEKTE"

Sanığı tanımadığını belirten Ece Erken, "Sanık üç yıldır bu eylemlerini sürdürmekte, olmayan şeyleri olmuş gibi göstermektedir. Akli melekelerinin yerinde olmadığını düşünmekteyim" demişti. Duruşmada söz verilen sanık Erdal Çınar ise Erken'i tehdit etmediğini söyleyerek, beraatını istemişti.

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Mahkemeden karar çıktı! Ece Erken ’Şafak’ın en istediği şeydi’ diyerek duyurdu

"AKLİ DENGESİ YERİNDE OLUP OLMADIĞINA KARAR VERİLECEK"

Duruşma çıkışında açıklama yapan sunucu, "Aklı dengesi yerinde olup olmadığına karar verilecek, ondan sonra inşallah önümüzdeki celse gereken kararı hakimler verecek" ifadelerini kullanmıştı.

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Mahkemeden karar çıktı! Ece Erken ’Şafak’ın en istediği şeydi’ diyerek duyurdu

MAHKEME KARARINI VERDİ

Ece Erken, mahkemenin kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü sunucu, Erdal Çınar'ın akıl hastanesine yatırılacağını açıkladı.

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Mahkemeden karar çıktı! Ece Erken ’Şafak’ın en istediği şeydi’ diyerek duyurdu

Erken paylaşımında, "Yıllardır peşimdeki sapık Erdal Çınar'a, Şafak'ın açtığı ve değerli avukatımın dahil olduğu (Şafak'ın avukatları davalarını bıraktığı için) mahkeme bugün sonuçlanmış. Mahkeme, Erdal'ın akıl hastanesine yatırılmasına karar vermiş. Allah razı olsun. Şafak'ın en istediği şeydi" ifadelerini kullandı.