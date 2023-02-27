Mahkemeden karar çıktı! Ece Erken "Şafak'ın en istediği şeydi" diyerek duyurdu

Ece Erken, cep telefonundan mesaj atarak kendisini ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu tehdit ettiğini ileri sürdüğü Ersal Çınar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ekim 2021'de görülen duruşmaya şikayetçi Ece Erken ve tutuksuz sanık katılmış, Çınar hakkında iddianame düzenlenmişti. Mahkemenin kararını verdiğini duyuran Erken, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.