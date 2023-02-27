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Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

atv'nin sevilen Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Feraya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Eda Özerkan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Elif karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu güzelliğiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Bir çocuk annesi olan güzel oyuncunun eşinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Feraye'si Eda Özerkan'ın eşi...

Giriş Tarihi: 27.02.2023 15:40
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Bir Küçük Gün Işığı dizisinin kadrosuna Feraya karakteriyle dahil olan Eda Özerkan özel hayatıyla mercek altına alındı. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Özerkan'ın eşinin kim olduğunu görenler şaştı kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Feraye'si Eda Özerkan'ın eşi...

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

GÖRKEM SEVİNDİK VE EŞİ BASKETBOLCU KÜBRA SİYAHDEMİR

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

GÖRKEM SEVİNDİK VE EŞİ BASKETBOLCU KÜBRA SİYAHDEMİR

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Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

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