Bir Küçük Gün Işığı’nın Feraye’si Eda Özerkan’ın eşi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

atv'nin sevilen Bir Küçük Gün Işığı'nda canlandırdığı Feraya karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Eda Özerkan izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Aşk-ı Memnu'da canlandırdığı Elif karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu güzelliğiyle bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Bir çocuk annesi olan güzel oyuncunun eşinin kim olduğunu gören şaştı kaldı. İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın Feraye'si Eda Özerkan'ın eşi...