Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın, geçtiğimiz haftalarda üst kulağından teşhis edilen şüpheli bir dokun nedeniyle ameliyata alınmıştı. "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmından bir ameliyat daha geçireceğim, onun için keyifsizim" diye sosyal medyadan açıklamada bulunan Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu. İşte usta sanatçının sağlık durumu...