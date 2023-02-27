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Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

Daha önce kanseri yenen Filiz Akın, geçtiğimiz haftalarda üst kulağından teşhis edilen şüpheli bir dokun nedeniyle ameliyata alınmıştı. "Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmından bir ameliyat daha geçireceğim, onun için keyifsizim" diye sosyal medyadan açıklamada bulunan Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu. İşte usta sanatçının sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 27.02.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 13:37
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Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

Usta oyuncu Filiz Akın'ın ses tellerinde çıkan sorun sebebiyle geçtiğimiz aylarda boğazından parça alınmış, tahlil sonuçları temiz çıkmıştı. Akın, kulağında çıkan tümör nedeniyle de ameliyat olmuştu.

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Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

Ancak ünlü oyuncu, yeniden ameliyat olacağını belirten bir mesaj yayınlamıştı.

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Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

"Kanserli doku teşhisiyle ameliyat edilen kulağımın üst kısmı belki tekrar ameliyat edilecek, onun için keyifsizim" diyen Akın'a, pek çok sanatçı dostundan ve seveninden şifa mesajı gelmişti.

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Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

Sol kulağındaki kanserli dokunun alınması için ikinci kez operasyon geçiren 80 yaşındaki nesi, ameliyat sonrası sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Filiz Akın ikinci kez ameliyat oldu! İşte sağlık durumu

Filiz Akın, "Sağlığımı merak eden dostlarım, takip edenlerim iyi ki varsınız. Hepinize topluca cevap vereyim" diyerek şu açıklamayı yaptı: