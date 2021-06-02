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Haberler Galeri Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor

Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor

Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', cuma akşamı 20.00'de üçüncü bölümüyle atv ekranında olacak. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in üçüncü bölümünde, Sultan Aleaddin ölümle pençeleşirken, Celaleddin devleti ayakta tutmak ve saraydaki haini bulmak için mücadele ediyor.

Giriş Tarihi: 02.06.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 12:10
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Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor
Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor

CENGİZ HAN DÜŞMANINI ZAYIFLATMA AMACINDA

Harzemşah sarayında iktidar mücadelesi sürerken, Sultan Aleaddin'in sağlığı iyice bozulmuştur.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor
Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor

Celaleddin, Cengiz Han tehlikesine karşı devleti bir arada tutmaya uğraş verirken, Vezir Şemseddin saraya sızan casusu bulmak için araştırma yapmaya başlar.

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Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor
Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor

Cengiz Han'ın Harzemşahları sarayını karıştırıp potansiyel düşmanını zayıflatmak için ittifak yaptığı Hasan Sabbah taraftarı Sabbahiler, hedefine Türkan Hatun'u koyar.

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Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor
Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor

CELALEDDİN GÜÇLER ARASINDA DENGEYİ BULMAYA ÇALIŞIYOR

Türkan Hatun itham edildiği suçlamaların ardından bir karar vermek zorunda kalır.

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Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor
Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor

Sultan Alaeddin'e sadık askerler ile Türkan Hatun'a bağlılığını bildiren Kıpçak komutanlar arasındaki dengeyi bulmaya çalışan Celaleddin ise yaklaşan savaşın yaratacağı yıkımın önüne geçmeye uğraşmaktadır.