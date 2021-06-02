Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak! Celaleddin devleti ayakta tutmaya çalışıyor

Muhteşem prodüksiyonu ve heyecan yüklü öyküsü ile büyük ilgi gören dizisi 'Bozkır Arslanı Celaleddin', cuma akşamı 20.00'de üçüncü bölümüyle atv ekranında olacak. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in üçüncü bölümünde, Sultan Aleaddin ölümle pençeleşirken, Celaleddin devleti ayakta tutmak ve saraydaki haini bulmak için mücadele ediyor.

Giriş Tarihi: 02.06.2021 12:08 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 12:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL