Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid'den üzen paylaşım

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı sürecine dair hayranlarını endişelendiren yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden gözyaşları içinde yaptığı paylaşımla, sağlık durumunun yeniden kötüye gittiğini belirten Hadid, yaşadığı zorlu süreci gözler önüne serdi.

"Bu atağı bir türlü atlatamıyorum. Yine 11 saat uyudum, gün içinde sürekli kestiriyorum. Gittiğim tüm doktorların önerdiği her şeyi denedim ama maalesef hiçbir şey işe yaramıyor. Kendi kendime 12 farklı hastalık daha teşhis ettim, en azından o iyi."

Hastalığın getirdiği ağır yorgunluk ve fiziksel tükenmişlikten bahseden model, uygulanan tedavilere rağmen beklenen iyileşmeyi göremediğini ifade etti. Hadid, içinde bulunduğu durumu şu sözlerle anlattı:

"YÜRÜRKEN BİLE NEFES NEFESE KALIYORUM"

Takipçilerinden gelen "yürüyüş yap" gibi iyi niyetli önerilere de yanıt veren Hadid, en temel fiziksel aktivitelerin bile kendisi için ne kadar zorlayıcı hale geldiğini vurguladı:

"Hayır, yürüyüşe çıkmadım çünkü mutfağa yürürken bile nefes nefese kalıyorum. Beynimde çalışan tek bir hücre bile yok gibi hissediyorum; kalan son iki hücrem de sanki birbiriyle kavga ediyor. Eğer daha önce kötü gününüzde size günlük tutmanızı önerdiysem, bu sözümü geri alıyorum."