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Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid'den üzen paylaşım

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü model Bella Hadid, sağlık durumunun yeniden kötüleştiğini gözyaşları içinde duyurdu. En basit hareketlerde dahi nefes darlığı yaşadığını ifade eden Hadid, "Mutfağa yürürken bile zorlanıyorum" diyerek yaşadığı ağır süreci takipçileriyle paylaştı.

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid'den üzen paylaşım 1

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı sürecine dair hayranlarını endişelendiren yeni bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabı üzerinden gözyaşları içinde yaptığı paylaşımla, sağlık durumunun yeniden kötüye gittiğini belirten Hadid, yaşadığı zorlu süreci gözler önüne serdi.

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid'den üzen paylaşım 2

"HİÇBİR ŞEY İŞE YARAMIYOR"

Hastalığın getirdiği ağır yorgunluk ve fiziksel tükenmişlikten bahseden model, uygulanan tedavilere rağmen beklenen iyileşmeyi göremediğini ifade etti. Hadid, içinde bulunduğu durumu şu sözlerle anlattı:

"Bu atağı bir türlü atlatamıyorum. Yine 11 saat uyudum, gün içinde sürekli kestiriyorum. Gittiğim tüm doktorların önerdiği her şeyi denedim ama maalesef hiçbir şey işe yaramıyor. Kendi kendime 12 farklı hastalık daha teşhis ettim, en azından o iyi."

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid'den üzen paylaşım 3

"YÜRÜRKEN BİLE NEFES NEFESE KALIYORUM"

Takipçilerinden gelen "yürüyüş yap" gibi iyi niyetli önerilere de yanıt veren Hadid, en temel fiziksel aktivitelerin bile kendisi için ne kadar zorlayıcı hale geldiğini vurguladı:

"Hayır, yürüyüşe çıkmadım çünkü mutfağa yürürken bile nefes nefese kalıyorum. Beynimde çalışan tek bir hücre bile yok gibi hissediyorum; kalan son iki hücrem de sanki birbiriyle kavga ediyor. Eğer daha önce kötü gününüzde size günlük tutmanızı önerdiysem, bu sözümü geri alıyorum."

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid'den üzen paylaşım 4

Hadid'in paylaşımlarını gören hayranları, sosyal medya üzerinden ünlü modele "geçmiş olsun" dileklerini ve destek mesajlarını ileterek moral vermeye çalıştı.

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid'den üzen paylaşım 5

MODA DÜNYASINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Moda dünyasının zirvesinde yer alan, tarzı ve duruşuyla milyonları peşinden sürükleyen Bella Hadid, sadece bir süper model değil, aynı zamanda sektörün en prestijli isimlerinden biri olarak başarısını perçinlemeye devam ediyor.

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid'den üzen paylaşım 6

Filistin ve Hollanda asıllı Amerikalı yıldızın Washington, DC'de başlayan hayat hikayesi, bugün dünya podyumlarında bir başarı öyküsüne dönüştü. Yolanda Hadid ve Mohamed Hadid'in kızı olarak dünyaya gelen Bella Hadid, modaya olan yatkınlığıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid'den üzen paylaşım 7

Ablası Gigi Hadid ile birlikte moda dünyasında "Hadid etkisi" yaratan Bella, 2014 yılının Ağustos ayında dünyaca ünlü model ajansı IMG Models ile sözleşme imzalayarak profesyonel kariyerine hızlı bir giriş yaptı.

Bella Hadid'in yükselişi sadece podyumlarla sınırlı kalmadı. Kariyerine eklediği sayısız uluslararası kapak çekimi ve büyük markalarla yaptığı iş birlikleriyle moda endüstrisinin vazgeçilmez bir yüzü haline geldi.

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