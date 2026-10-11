Tartışmalı şarkısı başına iş açtı! Lvbel C5'e şaşırtan “edebiyat dersi” cezası
Rapçi Lvbel C5 hakkında Asya Alizade ile seslendirdiği şarkının sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen ünlü rapçi hakkında verilen adli kontrol kararında Türk edebiyatı eğitimi şartı dikkat çekti.
Lvbel C5 sahne adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkıcı Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği "Kahpe" isimli şarkının sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılık, ifadesinin ardından Bodur'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Ancak hakimlik tutuklama talebini reddederek yurt dışına çıkış yasağı, belirli günlerde imza verme ve Türk edebiyatına ilişkin eğitime devam etme şartlarını içeren adli kontrol kararı verdi.
ŞARKI SÖZLERİ NEDENİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, Lvbel C5 hakkında Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği "Kahpe" adlı şarkının sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bodur, ifade işlemleri için İstanbul Adalet Sarayına getirildi.
"ŞARKIYI PLATFORMLARDAN KALDIRDIM"
Günaydın'da yer alan habere göre savcılıkta ifade veren Bodur, CİMER üzerinden yapılan şikayetleri öğrendikten sonra söz konusu şarkıyı tüm dijital platformlardan kaldırdığını belirtti.
Şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadelerle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:
"Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir."
Bodur, şarkının tartışma konusu olan diğer bölümlerinin düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.
SAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETTİ
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Süleyman Burak Bodur, "suç işlemeye alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklanması talep edilerek sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, dosyadaki delil durumunu ve şüphelinin kaçma şüphesinin bulunmamasını değerlendirerek tutuklama tedbirinin orantısız olacağına karar verdi.
Böylece savcılığın tutuklama talebi reddedildi.
LVBEL C5'E TÜRK EDEBİYATI EĞİTİMİ ŞARTI
Hakimliğin adli kontrol kararında ise dikkat çeken bir tedbire yer verildi.
Lvbel C5 hakkında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı ve belirli günlerde imza verme yükümlülüğü uygulanmadı. Rapçinin Türk edebiyatına ilişkin eğitime devam etmesi de adli kontrol tedbirleri arasında yer aldı.
Karar kapsamında Bodur'un uyması gereken yükümlülükler şöyle:
- Yurt dışına çıkış yasağı: Türkiye dışına çıkamayacak.
- İmza yükümlülüğü: Pazartesi ve çarşamba günleri karakola giderek imza verecek.
- Edebiyat eğitimi: Türk edebiyatına ilişkin eğitime devam edecek.
Şarkı sözleri nedeniyle başlatılan soruşturmada verilen eğitim şartı, hakimliğin adli kontrol kararının en dikkat çeken ayrıntısı oldu.