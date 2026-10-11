Tartışmalı şarkısı başına iş açtı! Lvbel C5'e şaşırtan “edebiyat dersi” cezası

Lvbel C5 sahne adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur, şarkıcı Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği "Kahpe" isimli şarkının sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Savcılık, ifadesinin ardından Bodur'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Ancak hakimlik tutuklama talebini reddederek yurt dışına çıkış yasağı, belirli günlerde imza verme ve Türk edebiyatına ilişkin eğitime devam etme şartlarını içeren adli kontrol kararı verdi.

"ŞARKIYI PLATFORMLARDAN KALDIRDIM"

Günaydın'da yer alan habere göre savcılıkta ifade veren Bodur, CİMER üzerinden yapılan şikayetleri öğrendikten sonra söz konusu şarkıyı tüm dijital platformlardan kaldırdığını belirtti.

Şarkıda yer alan şiddet içerikli ifadelerle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir."

Bodur, şarkının tartışma konusu olan diğer bölümlerinin düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu savunarak suçlamaları reddetti.