İki çocuğunun annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Haliloğlu, çocuklarının bu ağır süreci en az zararla atlatması için mücadele ettiğini vurguladı. Özel hayatlarına saygı gereği başka açıklama yapmayacağını belirten Haliloğlu, hakkında gerçeğe aykırı iddialarda bulunanlara karşı hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

BENZER BİR OLAYIN DAHA ÖNCE YAŞANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ Sezen Taş'ın ölümüne yönelik soruşturma sürerken, magazin dünyasına bomba gibi düşen bir iddia gündeme geldi. Magazin yorumcusu Bircan Bali, bir televizyon programında Sezen Taş'ın henüz 3 yaşındayken Mersin'deki aynı sitenin 4 ya da 5'inci katındaki balkondan düştüğünü öne sürdü.