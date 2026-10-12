Atilla Taş'ın ölen kızı Sezen Taş hakkında yıllar sonra gündeme gelen olay! 3 yaşındayken balkondan düştüğü iddia edildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin'de yaşadığı binanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, 2 çocuk annesi kadının 3 yaşındayken benzer bir olay yaşadığı ve aynı sitedeki bir dairenin balkonundan düştüğü iddia edildi.
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı iki çocuk annesi Sezen Taş, 08 Ekim'de Mersin'deki Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık sevk edilirken, Taş'ın yapılan sağlık kontrolünün ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Sezen Taş'ın cenazesi morga kaldırılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
"BEN GELDİM BABAM" DİYEREK FERYAT ETTİ
34 yaşındaki Sezen Taş, Mersin'deki Mezitli Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılan Atilla Taş, "Babam, ben geldim!" diyerek feryat etti.
Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse de cenaze töreninde gözyaşlarına hâkim olamadı.
ESKİ EŞTEN İDDİALARA YALANLAMA
Sezen Taş'ın ölümünün ardından sessizliğini bozan eski eşi Uğur Haliloğlu, 11 ay önce karşılıklı anlaşmayla boşandıklarını belirterek aralarında süren bir boşanma davası ya da husumet bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Çocukların Trabzon'a annelerinden habersiz götürüldüğü iddialarını da reddeden Haliloğlu, kararın Sezen Taş'ın bilgisi ve onayıyla, pedagogların yönlendirmesi doğrultusunda alındığını ifade etti.