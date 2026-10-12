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Atilla Taş'ın ölen kızı Sezen Taş hakkında yıllar sonra gündeme gelen olay! 3 yaşındayken balkondan düştüğü iddia edildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şarkıcı Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, Mersin'de yaşadığı binanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, 2 çocuk annesi kadının 3 yaşındayken benzer bir olay yaşadığı ve aynı sitedeki bir dairenin balkonundan düştüğü iddia edildi.

Atilla Taş'ın ölen kızı Sezen Taş hakkında yıllar sonra gündeme gelen olay! 3 yaşındayken balkondan düştüğü iddia edildi 1

Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı iki çocuk annesi Sezen Taş, 08 Ekim'de Mersin'deki Liparis 5 Tatil Sitesi'ndeki apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetti.

Atilla Taş'ın ölen kızı Sezen Taş hakkında yıllar sonra gündeme gelen olay! 3 yaşındayken balkondan düştüğü iddia edildi 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık sevk edilirken, Taş'ın yapılan sağlık kontrolünün ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Sezen Taş'ın cenazesi morga kaldırılmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Atilla Taş'ın ölen kızı Sezen Taş hakkında yıllar sonra gündeme gelen olay! 3 yaşındayken balkondan düştüğü iddia edildi 3

"BEN GELDİM BABAM" DİYEREK FERYAT ETTİ

34 yaşındaki Sezen Taş, Mersin'deki Mezitli Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Kızının tabutuna sarılan Atilla Taş, "Babam, ben geldim!" diyerek feryat etti.

Atilla Taş'ın ölen kızı Sezen Taş hakkında yıllar sonra gündeme gelen olay! 3 yaşındayken balkondan düştüğü iddia edildi 4

Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse de cenaze töreninde gözyaşlarına hâkim olamadı.

Atilla Taş'ın ölen kızı Sezen Taş hakkında yıllar sonra gündeme gelen olay! 3 yaşındayken balkondan düştüğü iddia edildi 5

ESKİ EŞTEN İDDİALARA YALANLAMA

Sezen Taş'ın ölümünün ardından sessizliğini bozan eski eşi Uğur Haliloğlu, 11 ay önce karşılıklı anlaşmayla boşandıklarını belirterek aralarında süren bir boşanma davası ya da husumet bulunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Çocukların Trabzon'a annelerinden habersiz götürüldüğü iddialarını da reddeden Haliloğlu, kararın Sezen Taş'ın bilgisi ve onayıyla, pedagogların yönlendirmesi doğrultusunda alındığını ifade etti.

Atilla Taş'ın ölen kızı Sezen Taş hakkında yıllar sonra gündeme gelen olay! 3 yaşındayken balkondan düştüğü iddia edildi 6

İki çocuğunun annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Haliloğlu, çocuklarının bu ağır süreci en az zararla atlatması için mücadele ettiğini vurguladı.

Özel hayatlarına saygı gereği başka açıklama yapmayacağını belirten Haliloğlu, hakkında gerçeğe aykırı iddialarda bulunanlara karşı hukuki yollara başvuracağını duyurdu.

Atilla Taş'ın ölen kızı Sezen Taş hakkında yıllar sonra gündeme gelen olay! 3 yaşındayken balkondan düştüğü iddia edildi 7

BENZER BİR OLAYIN DAHA ÖNCE YAŞANDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Sezen Taş'ın ölümüne yönelik soruşturma sürerken, magazin dünyasına bomba gibi düşen bir iddia gündeme geldi. Magazin yorumcusu Bircan Bali, bir televizyon programında Sezen Taş'ın henüz 3 yaşındayken Mersin'deki aynı sitenin 4 ya da 5'inci katındaki balkondan düştüğünü öne sürdü.

Atilla Taş'ın ölen kızı Sezen Taş hakkında yıllar sonra gündeme gelen olay! 3 yaşındayken balkondan düştüğü iddia edildi 8

Bali'nin iddiasına göre Sezen Taş, balkondan düşen oyuncak bebeğini yakalamaya çalışırken dengesini kaybetti. Bali ayrıca, Taş ailesini tanıyan kişilerin ve akrabalarının söz konusu iddiayı yalanlamadığını ileri sürdü.

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