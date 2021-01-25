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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri "Kaosun ayak sesleri" Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları... "Kaosun ayak sesleri" Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları...
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ekranların en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'nin yeniden döneceği iddiası heyecan yarattı. Hayranları efsane dizinin ne zaman başlayacağını ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz ise önemli açıklamalarda bulundu. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları...
Giriş Tarihi: 25.01.2021 23:25
Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncu kadrosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizinin yeniden başlayacağı iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Dizinin yeniden başlaması için heyecanlı bekleyiş sürerken. başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrasında gözler Şubat ayına çevrildi. İşte, Kurtlar Vadisi ne zaman başlayacak? Kurtlar Vadisi Kaos oyuncuları...
GALERİ DEVAM EDİYOR KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?
Necati Şaşmaz yaptığı açıklamada daha önce "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız." demişti.
"Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız." diyen Şaşmaz, dizinin iddiasını şu sözlerle anlatmıştı:
"Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."
KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Necati Şaşmaz'ın açıklamaları sonrası merakla beklenen Kurtlar Vadisi'nin ekrana dönüş tarihi ve yeni oyuncuları henüz belli olmadı. Yapımcıdan gelecek açıklama bekleniyor. Dizinin henüz çekimleri başlamadı ve dolayısıyla herhangi bir fragmanı da yayınlanmış değil...