Lucifer Michaelson tutuklandı mı, neden yargılanıyor? Youtuber Kaan Alkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Sosyal medya platformlarında "Lucifer Michaelson" takma adıyla tanınan ve yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan Youtuber Kaan Alkan, göz rengi değiştirme ameliyatı sonrasında danışan bir kadın olan Maria Shirley Danieli'nin dolandırıcılıkla suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı. İşte Youtuber Lucifer Michaelson hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.09.2023
06:16
Sosyal medyanın ünlü Youtuber'larından biri olan ve "Lucifer Michaelson" takma adıyla tanınan Kaan Alkan, göz rengi değiştirme ameliyatı sonrasında kendisine danışan Maria Shirley Danieli tarafından dolandırıcılıkla suçlanarak mahkemeye çıkarıldı. Yaşanan bu olay, sosyal medya fenomenleri ve takipçileri arasında büyük ilgi uyandırmış durumda.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sosyal medya platformlarında
"Lucifer Michaelson" takma adıyla bilinen ünlü Youtuber Kaan Alkan, yurtdışında bir firma tarafından göz rengini değiştirmesi sonrasında Türkiye'ye döndüğünde, aynı firmanın reklam kampanyalarında kullanılmasının ardından dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Suçlamayı yapan Maria Shirley Danieli, hem firmanın hem de Kaan Alkan'ın kendisini dolandırdığını iddia etti. Bu suçlamalar sonucunda Kaan Alkan hakkında "zincirleme şekilde dolandırıcılık" suçundan dava açıldı ve 7.5 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Mahkeme süreci sırasında Kaan Alkan'ın yaptığı açıklamalar ve hakim karşısındaki duruşu da büyük ilgi çekti.
Hakim karşısına çıkan Alkan, kimlik tespiti sırasında youtuber olduğunu söyleyip aylık kazancının ise 50 bin ile 100 bin arasında değiştiğini söyledi.
Savunmasına başlamadan önce duruşma salonunda bulunan basın mensuplarının dışarı çıkarılmasını isteyen Kaan Alkan'a hakim,
"Neden?" diye sordu. Rahatsız olduğunu söyleyen Alkan, "Tanınmış bir kişiyim" deyince hakim, "Ben sizi tanımıyorum" şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine ise Alkan kollarını açarak, "Tanıyacaksınız. Tüm dünya tanıyacak" dedi.
"İZNİM OLMADAN KULLANMIŞLAR"
Hakim basının dışarı çıkarılması talebini reddedince Kaan Alkan'ın savunmasına başlandı. Yurtdışında bir firmada gözlerinin rengini değiştirdiğini söyleyen Alkan,
"Bu firma daha sonra Türkiye'de de açılmış. İznim olmadan o fotoğrafları kullanmışlar. İnsanlar bana yazmaya başladı. Şikayetçi bu şahıs da gözlerimi nerede yaptırdığımı sordu. Bana yurt dışına çıkamadığını, vizesi olmadığını söyledi. O yüzden Türkiye'de yaptırmak istediğini söyledi. Kendisi yaptırmış ve memnun kalmamış, oradakilerin isimlerine de ulaşamamış. Bana sordu, ona firmayı tanımadığımı, bahsettiği kişileri tanımadığımı söyledim. Onları tanımadığım için beni de şikayet etmiş. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.
Maria Shirley Danieli'nin kendisinden şarj makinesi istediğini de söyleyen Alkan,
"Bende yardımcı olmak için aldım. Kendisinden 100 Euro aldım şarj cihazı aldım" dedi.