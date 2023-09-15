Lucifer Michaelson tutuklandı mı, neden yargılanıyor? Youtuber Kaan Alkan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

"İZNİM OLMADAN KULLANMIŞLAR"

Hakim basının dışarı çıkarılması talebini reddedince Kaan Alkan'ın savunmasına başlandı. Yurtdışında bir firmada gözlerinin rengini değiştirdiğini söyleyen Alkan, "Bu firma daha sonra Türkiye'de de açılmış. İznim olmadan o fotoğrafları kullanmışlar. İnsanlar bana yazmaya başladı. Şikayetçi bu şahıs da gözlerimi nerede yaptırdığımı sordu. Bana yurt dışına çıkamadığını, vizesi olmadığını söyledi. O yüzden Türkiye'de yaptırmak istediğini söyledi. Kendisi yaptırmış ve memnun kalmamış, oradakilerin isimlerine de ulaşamamış. Bana sordu, ona firmayı tanımadığımı, bahsettiği kişileri tanımadığımı söyledim. Onları tanımadığım için beni de şikayet etmiş. Atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.