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Haberler Galeri Turkuvaz Medya'dan Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'e sürpriz! Protezi Turkuvaz üstlendi!

Turkuvaz Medya'dan Kim Milyoner Olmak İster'in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin'e sürpriz! Protezi Turkuvaz üstlendi!

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve tam 1 milyon lira kazanan Rabia Birsen Göğercin hikayesiyle ekranları başındaki izleyenleri duygulandırdı. Kurban Bayramı'nda talihsiz bir kazayla kolunu kıyma makinesine kaptıran Birsen'in hayat hikayesi de en az yarışmadaki başarısı kadar da dikkat çekti. Sempatik tavırlarıyla çok sayıda izleyenin sevgisini kazanan Göğercin'e hem 1 milyon liralık ödülü verilecek hem de Turkuvaz Medya Grubu tarafından ona estetik kol protezi yaptırılacak. Sabah Gazetesi'nden Yüksel Aytuğ yazdı...

Giriş Tarihi: 14.09.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023 08:59
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Turkuvaz Medya’dan Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’e sürpriz! Protezi Turkuvaz üstlendi!

Turkuvaz Medya Grubu'nun üyesi olmaktan bir kez daha gurur ve mutluluk duydum. Neden mi? Anlatayım: Aslında burası yalnızca bir yayın grubu değil. Zulüm görenin hakkını savunan, mağdurun imdadına yetişen, FETÖ işgaline de, ekonomik sabotajlara da, ihanetin katmerlisine de neredeyse tek başına direnen bir özgürlük kalesi.

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Turkuvaz Medya’dan Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’e sürpriz! Protezi Turkuvaz üstlendi!

Yaşadığımız son felaketlerde de bölgeye en büyük yardımı yapan, TIR'lar dolusu malzemeyi depremin ilk günlerinde ulaştıran, o günden bugüne bölge halkının yanında sırtlarını dayadıkları yalçın bir kaya gibi dimdik duran Turkuvaz Grubu'ydu.

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Turkuvaz Medya’dan Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’e sürpriz! Protezi Turkuvaz üstlendi!

Bizimkiler yine yaptılar yapacaklarını.

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Turkuvaz Medya’dan Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’e sürpriz! Protezi Turkuvaz üstlendi!

Kim Milyoner Olmak Ister?'in şampiyon yarışmacısı, hepimizin gönüllerinin sultanı Rabia Birsen Göğercin'e hem 1 milyon liralık ödülü verilecek hem de Turkuvaz Medya Grubu tarafından ona sol kolunun neredeyse aynısı olan hareketli bir estetik kol protezi yaptırılacak.

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Turkuvaz Medya’dan Kim Milyoner Olmak İster’in şampiyonu Rabia Birsen Göğercin’e sürpriz! Protezi Turkuvaz üstlendi!

Daha dün bu ülkenin hayır için yarışan kişi ve kuruluşlarına çağrıda bulunmuştum, "Yok mu Göğercin'e kanat takacak bir hayırsever?" diye.